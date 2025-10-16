Состоялась презентация флагманских смартфонов Honor Magic8 и Magic8 Pro

Компания Honor представила в Китае ряд продуктов, главными среди которых стали флагманские смартфоны Magic8 и 8 Pro. Визуально новые аппараты мало отличаются от предыдущих Magic7 и 7 Pro, но за счет уменьшенных диагоналей экранов в руке будут ощущаться удобнее. Впервые в серии смартфоны получили выделенную кнопку AI Button для быстрого доступа к интеллектуальным функциям. По начинке новые смартфоны во многом схожи.

Базовая модель получила LTPO OLED-экран с диагональю 6,58 дюйма и разрешением 2760 х 1256 пикселей (460 ppi), в Pro-версии используется LTPO OLED-панель с диагональю 6,71 дюйма и разрешением 2808 х 1256 пикселей (458 ppi). Оба экрана поддерживают динамическую частоту обновления от 1 до 120 Hz и высокую частоту регулировки ШИМ — 4320 Hz, за счет чего не мерцают в большинстве ситуаций. Яркость экрана составляет 1800 нит, пиковая – 6000 нит, есть поддержка Dolby Vision. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. За производительность смартфонов отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с 12/16 Gb оперативной и 256/512 Gb или 1 Tb встроенной памяти. Чип выдает 4,28 млн. баллов в AnTuTu — рекордная производительность.

Камеры практически такие же, как у предыдущего поколения. Honor Magic8 оснащен тройной основной камерой: 50 Мп главный датчик (1/1,56″, f/1.9, OIS), 50 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (f/2.0, автофокус (макросъемка 2,5 см), угол захвата 122 градуса) и 64 Мп телеобъектив (f/2.5, оптический зум 3х, OIS). Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.0, угол захвата 90 гр). Honor Magic8 Pro также получил тройной блок основной камеры, в который входят главный датчик на 50 Мп (1/1,3″, переменная диафрагма f/1.6, OIS), 50 Мп модуль со сверхширокоугольным объективом (f/2.0, автофокус (макросъемка 2,5 см), угол захвата 122 градуса) и телеобъектив на 200 Мп (1/1,4″, f/2.6, оптический зум 3.7х, OIS). Фронтальная камера состоит из двух модулей — 50 Мп + 3D TOF (f/2.0, угол захвата 90 градусов, автофокус).

Емкость аккумуляторов ощутимо нарастили. Базовая модель оборудована батареей на 7000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 90 Вт и беспроводной на 80 Вт, Pro-версия – на 7200 мАч, с быстрой зарядкой 120 Вт по кабелю и 80 Вт беспроводной.

Смартфоны получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC-модуль, порт USB 2.0 Type-С (у Pro-версии — USB 3.2 Gen 1 Type-С), ИК-порт, две nanoSIM-карты, стереодинамики с сабвуфером и полную защиту IP68/69/69K. Есть поддержка спутниковой связи через группировку Beidou (только для Китая). Габариты и вес Magic8: 157,12 x 74,03 x 7,95 мм, 205 гр., Magic8 Pro: 161,15 x 75 x 8,32 мм, 219 гр. Работают смартфоны под управлением Android 16 с оболочкой MagicOS 10. Устройства поддерживают интеллектуальные функции агента Honor AI, который способен автоматически выполнять более 3000 сценариев, а ассистент Yoyo активируется для автоматического выполнения ряда операций. Например, по запросу на естественном языке ИИ может удалить размытые фото в галерее или составить электронное письмо на определенную тему.

Цены на Honor Magic8: 12/256 Gb – $630, 12/512 Gb – $672, 16/512 Gb – $700, 16 Gb/1 Tb – $770. Цены на Magic8 Pro: 12/256 Gb – $798, 12/512 Gb – $840, 16/512 Gb – $868, 16 Gb/1 Tb – $939. Обе модели доступны в золотом, голубом, белом и черном цветах корпуса. Продажи в Китае стартуют 23 октября, глобальные версии ожидаются позже в этом году.