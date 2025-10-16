На фоне резкой волатильности Binance выделит 400 млн. долларов на поддержку пользователей

Криптовалютный рынок переживает очередной период турбулентности. За последние недели котировки крупнейших активов снизились на десятки процентов, объёмы торгов упали, а многие трейдеры столкнулись с принудительными ликвидациями позиций. На фоне нестабильности выросла нагрузка на торговые площадки, а доверие пользователей к отрасли вновь оказалось под давлением.

Binance, крупнейшая криптобиржа по объёму операций, отреагировала на ситуацию запуском программы Together Initiative. Общий объём поддержки составляет $400 млн, из которых $300 млн направлены на компенсации пользователям, понёсшим убытки при ликвидации фьючерсных и маржинальных позиций 10–11 октября. Поддержка предоставляется в стейблкоине USDC, а выплаты должны начаться в течение суток после объявления.

Оставшиеся $100 млн компания выделяет на фонд льготного кредитования для институциональных клиентов, включая маркет-мейкеров и профессиональных трейдеров. Цель — стабилизировать ликвидность и снизить давление на рынок.

Binance подчеркнула, что не несёт юридической ответственности за убытки пользователей, однако рассматривает программу как инструмент восстановления доверия. Аналогичные меры биржа предпринимала и раньше, компенсируя потери, связанные с техническими сбоями или ошибками исполнения ордеров. На фоне отсутствия централизованных механизмов регулирования подобные шаги со стороны крупнейших площадок фактически выполняют роль антикризисных инструментов саморегуляции.

Крипторынок остаётся под давлением макроэкономических факторов и усиливающегося контроля со стороны регуляторов, однако инфраструктурные игроки продолжают выполнять свои обязательства и демонстрируют готовность действовать в периоды нестабильности. Это не решает всех проблем отрасли, но создаёт предпосылки для постепенного восстановления доверия — ключевого ресурса для любых децентрализованных финансовых систем.

