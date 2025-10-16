spot_img
16 октября, 2025
На фоне резкой волатильности Binance выделит 400 млн. долларов на поддержку пользователей

Криптовалютный рынок переживает очередной период турбулентности. За последние недели котировки крупнейших активов снизились на десятки процентов, объёмы торгов упали, а многие трейдеры столкнулись с принудительными ликвидациями позиций. На фоне нестабильности выросла нагрузка на торговые площадки, а доверие пользователей к отрасли вновь оказалось под давлением.

Binance, крупнейшая криптобиржа по объёму операций, отреагировала на ситуацию запуском программы Together Initiative. Общий объём поддержки составляет $400 млн, из которых $300 млн направлены на компенсации пользователям, понёсшим убытки при ликвидации фьючерсных и маржинальных позиций 10–11 октября. Поддержка предоставляется в стейблкоине USDC, а выплаты должны начаться в течение суток после объявления.

Оставшиеся $100 млн компания выделяет на фонд льготного кредитования для институциональных клиентов, включая маркет-мейкеров и профессиональных трейдеров. Цель — стабилизировать ликвидность и снизить давление на рынок.

Binance подчеркнула, что не несёт юридической ответственности за убытки пользователей, однако рассматривает программу как инструмент восстановления доверия. Аналогичные меры биржа предпринимала и раньше, компенсируя потери, связанные с техническими сбоями или ошибками исполнения ордеров. На фоне отсутствия централизованных механизмов регулирования подобные шаги со стороны крупнейших площадок фактически выполняют роль антикризисных инструментов саморегуляции.

Крипторынок остаётся под давлением макроэкономических факторов и усиливающегося контроля со стороны регуляторов, однако инфраструктурные игроки продолжают выполнять свои обязательства и демонстрируют готовность действовать в периоды нестабильности. Это не решает всех проблем отрасли, но создаёт предпосылки для постепенного восстановления доверия — ключевого ресурса для любых децентрализованных финансовых систем.

Примечание. Некоторые продукты и услуги, упомянутые здесь, могут быть недоступны в вашем регионе, уточняйте у службы поддержки.

ISSN 2218-7782
