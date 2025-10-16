«Biamp — эволюция управления рабочим местом»

Компания Biamp Systems — один из признанных лидеров в области систем управления звуком и ведущий производитель цифровых систем обработки и маршрутизации звука. С момента своего основания, в 1976 году, Biamp занимается совершенствованием технологий обработки звука и производством высококачественных звуковых систем, предоставляя рынку новейшие устройства и решения в сфере профессионального аудио оборудования. На базе AV-решений Biamp в различных странах мира реализовано огромное количество проектов, а продукция компании пользуется большой популярностью у интеграторов и конечных потребителей. О перспективах работы на рынке нашего региона мы поговорили с менеджером по продажам Biamp в странах Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции Еленой Епишиной, а также специалистом по технической поддержке Biamp в СНГ Евгением Ильницким.

Немного истории

В блоге компании указано, что она ведет свою историю с 1963 года, когда американская любительская группа The Kingsmen из города Портленд внезапно прославилась, записав песню Louie Louie. Это была кавер-версия песни от другого исполнителя, но именно она стала хитом, после чего концертные выступления группы переместились из тесных пабов на большие стадионы. Аппаратуры, которая имелась в распоряжении группы, оказалось недостаточно для работы на большую аудиторию. Тогда музыканты обратились к брату басиста группы Конраду Сандхолму, увлекавшемуся электроникой, попросив сделать усилительную аппаратуру для работы на стадионах. Все это вылилось в создание компании SUNN, начавшей специализироваться на производстве мощных усилителей для бас-гитар. Через несколько лет эта компания была продана, но уже в 1976 году Конрад открыл новую компанию, которая и получила название Biamp. Она производила усилители, микшеры и прочее аудиооборудование для концертной деятельности, а в середине 80-х годов прошлого века Biamp выпустила очень успешный инсталляционный продукт Advantage System One, который нашел широкое применение в различных инсталляциях по всему миру. Благодаря ему компания сместила свои акценты с концертного звука на инсталляционный, и вот уже почти 50 лет следует по этому пути.

— Мы наблюдаем явную тенденцию к конвергенции IT и AV. Если раньше на рынке независимо существовали как IT-интеграторы, так и AV-интеграторы, то сегодня разница между ними становится практически неразличимой. Наблюдаете ли вы такие же изменения в нашем регионе?

— Е.Е. — Последние 10 лет практически все производители профессионального AV-оборудования стремятся привлечь к себе IT-интеграторов, стараясь выйти за пределы узконаправленного рынка и работать на более широком поле. Если раньше тот спектр оборудования, который предлагают AV-компании, требовал специализированных знаний от инженеров, занимающихся инсталляциями, то тенденции последних лет показывают, что производители делают практически всю работу за них, наделяя аппаратуру интеллектуальными функциями на базе искусственного интеллекта, существенно облегчая задачу интегратору. Рассмотрев эту тенденцию на примере нашего оборудования, вы увидите, что большая его часть представляет решения, для инсталляции которых не требуется специализированных знаний инженера по звуку. Любой IT-специалист сможет реализовать подобный проект.

— Е.И. — Сегодня основные объемы наших продаж приходятся на оборудование для переговорных комнат. И о конвергенции AV и IT в этой области говорит, например, такой факт, что для передачи сигнала между усилителем и громкоговорителем используется кабель пятой категории. Многие другие нововведения в продуктах Biamp обеспечивают автоматизацию настройки, позволяя вообще исключить необходимость в инженере по звуку. Интеграторам больше не нужно держать в штате людей, профессионально разбирающихся в аудио, потому что буквально по нажатию одной кнопки происходит процесс настройки звука, например, в переговорной комнате. Автоматически осуществляются калибровка, измерение уровня реверберации, подстройка оборудования под результаты измерений. Мы работаем над тем, чтобы максимально упростить и автоматизировать настройку системы, которая на самом деле очень сложная. На мой взгляд, переход AV в IT начался очень давно, когда появились DSP, и для передачи аудио стали применяться сетевые протоколы CobraNet, Dante и другие.

Продолжая тему удобства работы IT-интеграторов с нашим оборудованием, хочу отметить, что каждый прибор Biamp является сетевым устройством, будь то DSP-платформа, усилитель или конференц-система. Технология Biamp Launch запускает автоматическое обнаружение и настройку всех подключенных устройств Biamp без необходимости индивидуального программирования. Кроме того, Launch предоставляет пользователю полный отчет о производительности конференц-зала по завершении настройки. Благодаря этому крупным компаниям очень удобно осуществлять мониторинг и обновление прошивок большого количества таких устройств из единого места. И специальных знаний в AV-оборудовании для управления такой сетью распределенных по нескольким офисам или филиалам устройств не требуется. Администратор может находиться в головном офисе компании, чтобы следить за всеми устройствами.

— Е.Е. — Мы рады работать и с IT-интеграторами, и с AV-интеграторами, но в текущей ситуации именно IT-интеграторы могут предоставить нам больше возможностей по расширению присутствия на рынке. Именно поэтому решения Biamp формируются таким образом, что работать с ними сможет человек с любым инженерным образованием. Не являясь профессионалом в области AV-оборудования, тем не менее, он сразу поймет, как это решение реализуется и где его можно использовать. А уже за то, что это оборудование будет очень простым в интеграции, удобным и приятным в дальнейшей эксплуатации, Biamp отвечает своей репутацией.

— В современном мире мы не можем игнорировать тему искусственного интеллекта. Вы уже упомянули о его использовании в решениях Biamp. Какие еще продукты и решения компании включают подобные возможности?

— Е.И. — Искусственный интеллект в виде всевозможных плагинов уже достаточно давно используется для обработки звука, например, для подавления шумов методом перегенерации исходного сигнала. Сейчас подобные технологии мы используем внутри оборудования Biamp. Приведу простой пример, когда нужно провести переговоры, но в комнате находится еще несколько человек. Кто-то работает за компьютером, мешая общению стуком клавиш, а кто-то достал пачку чипсов и устроил небольшой перекус. Кроме того, за окном ведутся работы с использованием отбойного молотка и периодически проезжают машины скорой помощи. Искусственный интеллект выделяет из всего этого какофонического набора звуков только нужное и путем регенерации воссоздает голоса беседующих с тем же самым тембром.

— В каком направлении сегодня развивается AV-индустрия?

— Е.И. — В рамках нашей компании четко прослеживается тенденция к уходу в облачные технологии. Например, централизованное управление всеми ресурсами системы реализуется на базе облака Biamp Workplace. По желанию наши клиенты могут создавать себе аккаунты в этом облаке, подключать к нему оборудование, мониторинг состояния которого будет осуществляться в режиме реального времени. При необходимости автоматически будут производиться обновления прошивок по мере их выхода. Кроме того, на базе облака у нас сейчас работает система бронирования переговорных пространств, которая может дать представление о том, где внутри помещения, внутри кампуса или даже на территории города есть свободное место. Благодаря сбору информации внутри облачной платформы можно делать, например, отчеты об их посещаемости, чтобы принимать решения об оптимизации и т.д. И такие решения Biamp доступны как в облаке, так и для установки на оборудовании у заказчика.

— Е.Е. — Этот пример отлично раскрывает возможности Biamp. Сейчас мы находимся в переговорной, где обязательно найдется место для нашего оборудования. Это могут быть микрофоны, спикеры, видеобары, конференц-система, система бронирования и т.д. Допустим, в этом офисе несколько переговорных и есть какое-то большое открытое пространство. Если взять в масштабе города, то в нем есть офисы компаний, гостиницы, учебные заведения, парки, учреждения здравоохранения, филиалы банков, спортивные объекты и транспортные узлы, развлекательные объекты, коворкинги, телекоммуникационные операторы. Все эти объекты мы называем вертикальными рынками, на каждом из которых есть место для самого звука, для звуковой маскировки, системы оповещения и т.д. А это значит, что на каждом из этих вертикальных рынков есть место для решений Biamp. Кстати, решения Biamp прекрасно интегрируются и со всеми существующими концепциями Умных городов, чему есть тоже достаточно много примеров.

— Пандемия оказалась идеальным временем для многих производителей AV-оборудования. Остался ли спрос на решения для удаленной работы после этого периода?

— Е.И. — Мы занимаемся производством не только оборудования, которое помогают работать в удаленном режиме. У нас есть и прекрасные технологии для офисов. Например, сейчас очень популярна технология звуковой маскировки для открытых офисных пространств. Представьте офис площадью 400 квадратных метров. В одном углу сидит бухгалтерия, которая занимается работой, требующей сосредоточенности. В 10 метрах от нее расположен отдел продаж, сотрудники которого постоянно общаются с клиентами по телефону. Как сделать так, чтобы одни не мешали другим при работе внутри открытого офисного пространства? Система звуковой маскировки работает таким образом, что при условии ее правильной реализации уже на расстоянии 6 метров человеческий голос перестает быть разборчивым. Сотрудник слышит просто фоновый невнятный шум, но не речь, на которую он может невольно отвлекаться. Пропадает необходимость сидеть в офисе в наушниках или брать на дом работу, которую вы не успели сделать в офисе по причине отвлекающих факторов. Производительность труда внутри такого офиса возрастает.

— Е.Е. — Учитывая то, что наши решения представляют собой централизованные и универсифицированные системы, IT-специалисты прекрасно понимают, как они работают. И за последние годы мы реализовали массу подобных проектов в регионе именно с IT-интеграторами. Срок гарантии на основную массу оборудования составляет 2 года, поэтому никто из ближайших конкурентов не может соперничать с нами в этом направлении. Посетив наш сайт, вы увидите истории о сотнях подобных интеграций. Это не только отличная реклама Biamp, но и реальное доказательство того, что наше оборудование лучшее на рынке.

— Располагает ли компания собственной сетью центров R&D?

— Е.Е. — Да, и их на самом деле много, благодаря тому, что Biamp в течение последних 6-7 лет активно приобретал различные компании. На данный момент в каталоге Biamp Systems представлено свыше 1000 наименований различной техники, которая реализуется как под брендом самой Biamp, так и под другими торговыми марками, также принадлежащими компании. В их число входят Desono, Apart, Audia, Vocia, Community, Tesira, Cambridge Sound Masking, Commercial Audio, Modena, Devio, Parlé и прочие профессиональные решения, включая решения в области программного обеспечения. Каждая торговая марка или линейка продуктов ориентирована на решение определенных задач, что значительно облегчает выбор конечному заказчику.

Основной центр R&D расположен в Портленде (штат Орегон, США), там же, где находится фабрика, занимающаяся производством DSP-платформ и прочей электроники. Другой центр базируется на восточном побережье США в Честере (штат Пенсильвания). В этом городе мы производим громкоговорители. Группа инженеров в Швеции занимается разработкой новых усилителей, а в городе Модена (Италия) сотрудники приобретенной Biamp 5 лет назад компании HRT (Huddle Room Technology) работают над усовершенствованием офисной аппаратуры, включая беспроводные хабы и коммутационное оборудование. В Дании находится центр R&D систем управления.

— Е.И. — Я также хотел бы добавить, что после приобретения старейшего американского производителя звукоусилительных систем Community, к Biamp перешли технологии по производству инновационных материалов. В конце прошлого века многие производители экспериментировали с различными материалами, в частности, со стеклопластиком. И до сих пор производство корпусов из стеклопластика для определенных акустических систем является изюминкой компании Community. Например, наши устройства серии R, предназначенные для обеспечения высококачественного воспроизведения голоса и музыки в инсталляциях, требующих экстремальной устойчивости к атмосферным воздействиям, работают на спортивных сооружениях и других больших площадках под открытым небом, включая Красную площадь в Москве.

— Как строятся ваши отношения с партнерами в Азербайджане?

— Е.И. — До недавних пор в вашей стране мы работали исключительно с AV-интеграторами, поэтому R.I.S.K. Company можно считать первым IT-интегратором, с которым у нас сегодня идет работа над запуском ряда инсталляций. Готовящиеся проекты очень серьезные и затрагивают сразу несколько вертикальных рынков, включая транспортную и гостиничную инфраструктуру. Очень приятно, что именно эти проекты позволили нам второй раз за год посетить столь дружелюбный Баку и то, что эта компания уже имеет хороший опыт работы с продуктами и решениями Biamp. Я очень надеюсь, что с R.I.S.K. Company нас ждет большое и плодотворное будущее.

