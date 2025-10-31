spot_img
1 ноября, 2025
Sony назвала бесплатные игры для подписчиков PS Plus в ноябре

Sony PS Plus

Sony в официальном блоге PlayStation объявила список из трех игр, которые будут доступны подписчикам PS Plus в ноябре.

  • Stray (PS4, PS5) — футуристическая адвенчура о коте, исследующем город, населенный роботами. Проект разработан французской студией BlueTwelve Studio;
  • EA Sports WRC 24 (PS5) — гоночная аркада от издателя Electronic Arts и студии Codemasters. В ней представлены автомобили, команды и пилоты сезона 2024 года, а также новые режимы, включая Builder для создания собственных машин и Moments для повторения ключевых событий в истории WRC.
  • Totally Accurate Battle Simulator (PS4, PS5) — стратегия о сражении двух группировок воинов из древних времен.

Все игры можно будет добавить в свою библиотеку 4 ноября. До 3 ноября подписчики PS Plus могут добавить октябрьские бесплатные игры — Alan Wake 2, Goat Simulator 3 и Cocoon.

