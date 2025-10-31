Apple отчиталась за четвертый квартал 2025 финансового года

Компания Apple опубликовала результаты за четвертый квартал 2025 финансового года, который завершился у нее 27 сентября.

Выручка компании составила $102,5 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее. Прибыль на акцию составила $1,85 – рост на 13%. Чистая прибыль — $27,47 млрд. Направление продуктов в целом обеспечило рост выручки на 5% до $73,7 млрд., что является сезонным рекордом:

iPhone: $49,02 млрд.,

Mac: $8,73 млрд.,

iPad: $6,95 млрд.,

Носимые устройства, товары для дома и аксессуары: $9,01 млрд.

Направление услуг, также принесло в прошлом квартале рекордную выручку в размере $28,8 млрд., которая выросла в годовом сравнении на 15%.

Смартфоны приносят Apple до 48% всей выручки и остаются важнейшей категорией продукции. Услуги являются вторым по величине источником выручки компании. Услуги и подписки принесли компании 28% всей квартальной выручки.

Выручка компании растет уже шесть кварталов подряд. Сезонные рекорды были установлены в Северной и Южной Америке, Европе, Японии и другой части Азиатско-Тихоокеанского региона.