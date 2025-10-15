Microsoft выпустил свой первый ИИ-генератор изображений MAI-Image-1

Подразделение Microsoft AI, отвечающее за разработки в сфере искусственного интеллекта, объявило о запуске MAI-Image-1 – своего первого ИИ-генератора изображений по текстовому описанию.

По словам компании, нейросеть «превосходно справляется» с созданием фотореалистичных изображений, даже с такими сложными для генерации элементами, как отраженный свет и блики. Кроме того, алгоритм способен обрабатывать запросы и генерировать изображения быстрее, чем «более крупные и медленные модели».

Разработчики отметили, что собирали отзывы профессиональных создателей контента, чтобы избежать «повторяющихся или шаблонно-стилизованных результатов». По результатам первых тестов MAI-Image-1 уже вошел в топ-10 рейтинга бенчмарка LMArena, пользователи которого могут сравнивать результаты работы разных нейросетей.

Компания планирует добавить MAI-Image-1 в состав пакетов ИИ-функций Copilot и бесплатного сервиса Bing Image Creator. Сроки не уточняются.

Ранее Microsoft представил ИИ-модели MAI-Voice-1 и MAI-1-preview для генерации голоса и текста соответственно. Как ожидается, собственные решения позволят компании снизить зависимость от решений OpenAI в своих сервисах.