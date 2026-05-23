SpaceX запустила самую большую ракету в истории

SpaceX провела 12-й испытательный запуск Starship — первый для версии V3 и первый за последние 7 месяцев. Ракета стартовала с новой площадки. Все 33 двигателя Super Heavy успешно зажглись. Во время подъема произошел отказ одного двигателя, однако это не повлияло на ход миссии. Разделение ступеней прошло успешно, но дальше начались проблемы с ускорителем.

Super Heavy не смог выполнить маневр возврата: часть двигателей не запустилась, другие отключились, и сверхтяжелый ускоритель ушёл по незапланированной траектории. В итоге он вошёл в атмосферу на высокой скорости и после кратковременного повторного включения двигателя упал в океан.

Корабль Ship 39 также столкнулся с неполадками: вскоре после старта отключился один из вакуумных двигателей. Чтобы компенсировать это, инженеры увеличили время работы оставшихся двигателей, что позволило выйти на расчетную траекторию, но вынудило отказаться от одного из запланированных включений двигателя в космосе.

Несмотря на это, важные задачи миссии были выполнены: успешно развернуты макеты спутников Starlink, впервые получены кадры Starship в космосе с внешних камер, проведена инспекция теплового щита. Вход в атмосферу прошел в целом штатно: конструкция выдержала, хотя часть теплозащитных плиток была потеряна. На финальном этапе Ship 39 успешно запустил два из трех двигателей и точно приводнился в заданной зоне, но потом накренился и эффектно взорвался.

Первый испытательный полет Starship V3 можно считать успешным лишь частично: ключевые цели выполнены, но проблемы с ускорителем и двигателями показывают, что системе еще требуется доработка перед следующими полетами.