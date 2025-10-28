Рыночная капитализация Apple впервые превысила $4 трлн

Корпорация Apple стала третьей в истории компанией, чья рыночная стоимость превысила $4 трлн. Ранее этот рубеж перешагнули Nvidia и Microsoft.

Акции Apple (AAPL) на американской бирже Nasdaq во вторник, 28 октября, подорожали на 0,3%, до рекордных $269,61 за бумагу. Это увеличило рыночную стоимость компании до $4,05 трлн.

Прирост в цене связывают, помимо прочего, с успешными продажами iPhone 17, в том числе в Китае. Представленные в сентябре 2025 года модели продаются лучше своих предшественниц. Кроме того, по итогам третьего квартала 2025 года, Apple нарастила поставки Mac на 14,9%.

Компании также удалось избежать «худших сценариев», к которым могли привести пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом. Часть цепочек перенаправили через Индию и Вьетнам.