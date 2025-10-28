Азербайджанский стартап Tryverse заключил контракты на $70 000+ в рамках Silkway Accelerator 2025

Завершился шестой поток международной акселерационной программы Silkway Accelerator, которую Astana Hub реализует совместно с Google for Startups. Очередная когорта стала убедительным подтверждением высокого потенциала региональной стартап-экосистемы: выпускники программы привлекли $550 тысяч инвестиций и получили предварительные договоренности (soft commitments) на $1,4 млн.

Отбор участников проходил в несколько этапов: из 180 заявок экспертная комиссия выбрала 15 стартапов с высоким потенциалом масштабирования, но лишь 11 успешно завершили акселерационную программу. Среди них технологические компании из Казахстана, Таджикистана, Азербайджана и Монголии, работающие в сферах финтеха, e-commerce, ИИ, логистики, медицины, образования и автоматизации бизнес-процессов. Все участники находятся на стадии PMF или Scale и предлагают готовые, востребованные решения, часть из которых уже активно применяется.

Финалисты шестого потока представили свои проекты на завершающем Demo Day, который прошел в рамках крупнейшего международного технологического форума Digital Bridge 2025 в Астане. Это стало завершающим этапом 12-недельной акселерационной программы, во время которой стартапы получали интенсивную поддержку от международных экспертов и менторов, выстраивали стратегии роста, оптимизировали бизнес-процессы и готовились к выходу на международные рынки. Участникам предоставлялось бесплатное жилье, офисные помещения, доступ к глобальной экспертизе Google и регулярные воркшопы по ключевым направлениям развития технологического бизнеса.

Одним из ярких успехов шестого потока стал азербайджанский стартап Tryverse – платформа для создания интерактивных 3D-двойников физических продуктов. Решение объединяет дизайн, визуализацию, маркетинг и продажи в одном пространстве, позволяя брендам отказаться от дорогих и долгих фотосессий.

«За время участия в акселераторе мы более чем удвоили MRR и закрыли свыше $70 000 в новых контрактах с крупными брендами в разных регионах. Наш ARR превысил $130 000, а устойчивая прибыльность и рост клиентской базы подтвердили сильный product-market fit. Мы сосредоточены на масштабировании в Турции и регионе MENA, планируем подключить 50+ корпоративных клиентов и интегрироваться с ведущими e-commerce платформами, включая Shopify. Наша долгосрочная цель – сделать Tryverse стандартом 3D-контента в глобальном e-commerce и стать визуальным слоем мировой онлайн-торговли», – отмечает Орхан Маммадов, со-основатель Tryverse.

Кроме того, в числе выпускников программы оказались такие проекты, как epsilon3.ai (GovTech-платформа из Таджикистана, основанная на AI-модели zGAN, которая помогает государственным органам предсказывать риски и выявлять аномалии), Steppe AI (IoT + AI платформа из Монголии для логистики, энергетики и агросектора), а также казахстанские стартапы, представляющие решения в таких направлениях, как маркетинговые исследования, автоматизация ресторанного бизнеса, инвестиционные сервисы, стоматологическая CRM, образовательные платформы и управление арендой. В их числе, Mirai Tech – AI-платформа с умными стельками, которые отслеживают биомеханику движений и дают индивидуальные рекомендации для реабилитации и профилактики травм, gro.now – AI-платформа, заменяющая традиционные дорогостоящие методы маркетинговых исследований; Rosta.kz – платформа для автоматизации процессов в ритейле и сфере HoReCa; MacDent AI – AI-CRM и ERP-система для стоматологических клиник и медцентров, повышающая эффективность и точность работы; Daryn.online – Образовательная платформа для подготовки к национальным экзаменам в четырех странах Центральной Азии; Paidax – Лицензированная инвестиционная платформа, объединяющая брокерские функции и социальное взаимодействие; Yume – SaaS-платформа для управления арендным бизнесом с встроенным маркетплейсом Yume+; AVM.AI – AI система, которая управляет всеми процессами ресторана: от бронирования столиков и доставки заказов до учёта запасов, отзывов гостей и программ лояльности.

Директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ербол Ахметов подчеркнул, что подобные программы вносят весомый вклад в реализацию стратегической цели по увеличению экспортной выручки от цифровых продуктов.

«Президент поставил задачу достичь $1 млрд экспортной выручки к 2026 году. Сегодня стартапы Silkway Accelerator уже работают на рынках США, Мексики, стран MENA и демонстрируют реальную конкурентоспособность. За шесть потоков совокупная оценка всех участников достигла $575 млн, а привлеченные инвестиции составили $47,7 млн. Партнерство с Google for Startups дало стартапам уникальный доступ к международным знаниям и ресурсам, и мы продолжим укреплять сотрудничество с глобальными лидерами для поддержки роста технологических компаний в Казахстане и регионе», – отметил Ербол Ахметов.

Silkway Accelerator – это один из самых масштабных и амбициозных стартап-акселераторов в регионе, объединяющий передовые технологические проекты из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Монголии. Он закрепил за собой статус уникальной площадки, объединяющей амбициозные стартапы и международную экспертизу, предоставляя реальный выход на глобальные рынки. Программа не только усиливает позиции команд, но и способствует устойчивому росту цифровой экономики всего региона.