Представлен ультратонкий смартфон Moto X70 Air

Компания Motorola представила в Китае смартфон среднего уровня Moto X70 Air — первую модель в серии Air. Аппарат собран в очень тонком металлическом корпусе толщиной всего 5,99 мм. Вес смартфона составляет 159 гр.

Moto X70 Air оснащен 6,7-дюймовым pOLED-дисплеем с разрешением 1,5K (2712×1220 пикселей), частотой обновления 120 Hz, яркостью до 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В его основе лежит процессор Snapdragon 7 Gen 4 с графикой Adreno 722, 12 Gb оперативной памяти и 256/512 Gb встроенной. Основная камера состоит из двух датчиков по 50 Мп: главный (f/1.8, OIS) и сверхширокоугольный (угол обзора 120°). Камера может записывать видео в 4K@30fps. Фронтальная камера также представлена 50 Мп сенсором.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор на 4800 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 68 Вт и беспроводной на 15 Вт. Корпус смартфона защищен по стандартам IP68 и IP69, а также прошел сертификацию MIL-STD-810H. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, двух SIM-карт и стереодинамики с Dolby Atmos. Работает новинка под управлением Android 16.

Moto X70 Air представлен в темно-сером и двух оттенках зеленого цвета корпуса. Цены: 12/256 Gb — $365 и 12/512 Gb — $407. Продажи в Китае стартуют 31 октября. Глобальная версия устройства выйдет под названием Edge 70.