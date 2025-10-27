spot_img
28 октября, 2025
Apple заметно нарастила продажи Mac

Apple Mac

Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, продажи новых ПК выросли по всему миру. По итогам третьего квартала 2025 года общий рост поставок ПК составил 8,1% в годовом исчислении. После окончания 14 октября 2024 года официальной поддержки Windows 10 пользователи стали массово переходить на Mac, несмотря на усилия Microsoft по продвижению новых ИИ-ноутбуков с Copilot+. Компания Apple нарастила поставки Mac на 14,9% в годовом выражении.

Лучшие показатели продемонстрировала Lenovo — рост составил 17,4 %. Asus и HP увеличили поставки на 14% и 10% соответственно. При этом Dell зафиксировала снижение поставок на 0,9%.

Отмечается, что ПК с функциями искусственного интеллекта, представленные более года назад, пока не пользуются массовым спросом. Покупатели продолжают выбирать модели по традиционным критериям — это процессоры, объем оперативной памяти, емкость накопителя и совместимость.

