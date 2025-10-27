Apple заметно нарастила продажи Mac

Согласно данным аналитической компании Counterpoint Research, продажи новых ПК выросли по всему миру. По итогам третьего квартала 2025 года общий рост поставок ПК составил 8,1% в годовом исчислении. После окончания 14 октября 2024 года официальной поддержки Windows 10 пользователи стали массово переходить на Mac, несмотря на усилия Microsoft по продвижению новых ИИ-ноутбуков с Copilot+. Компания Apple нарастила поставки Mac на 14,9% в годовом выражении.

Лучшие показатели продемонстрировала Lenovo — рост составил 17,4 %. Asus и HP увеличили поставки на 14% и 10% соответственно. При этом Dell зафиксировала снижение поставок на 0,9%.

Отмечается, что ПК с функциями искусственного интеллекта, представленные более года назад, пока не пользуются массовым спросом. Покупатели продолжают выбирать модели по традиционным критериям — это процессоры, объем оперативной памяти, емкость накопителя и совместимость.