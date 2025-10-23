Представлены smart-часы Redmi Watch 6 с большим экраном и автономностью до 24 дней

Помимо серии флагманских смартфонов Redmi K90 сегодня на мероприятии в Китае были представлены smart-часы Redmi Watch 6. Они оснащены большим 2,07-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 432 × 514 пикселей, частотой обновления 60 Hz и пиковой яркостью 2000 нит. Рамка вокруг экрана очень тонкая – всего 2-мм. Толщина корпуса часов, выполненного из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, составляет 9,9 мм. Устройство получило две физические кнопки. С их помощью можно быстро вызвать меню, настройки, а также активировать функцию экстренного вызова.

Главная особенность Redmi Watch 6 – автономность. Аккумулятор на 550 мА ч обеспечивает автономную работу устройства до 24 дней в «базовом режиме» использования, до 12 дней — в смешанном и до 7 дней — при включенной функции Always-On Display. Есть NFC, датчики ЧСС и SpO2, устройство может осуществлять мониторинг сна, стресса и менструального цикла. Предусмотрено более 150 режимов тренировок, водонепроницаемость — до 5 ATM (можно плавать в бассейне). Для управления и мониторинга данных предлагается приложение Xiaomi Sports Health. Часы работают под управлением HyperOS 3.

Для часов заявлено несколько «умных» функций. Xiaomi Super Island предоставляет уведомления в режиме реального времени о событиях календаря, доставках и оповещениях в динамическом интерфейсе. Smart Device Control позволяет управлять функциями умной бытовой техники и транспортных средств, включая навигацию, настройки кондиционера, регулировку сидений и воспроизведение музыки.

Цена Redmi Watch 6 составляет $84. Часы уже доступны в продаже в Китае в серебряном, черном и синем вариантах исполнения.