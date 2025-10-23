Bethesda анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — в честь 10-летия игры

Bethesda Game Studios объявила о выпуске специального издания Fallout 4: Anniversary Edition в честь 10-летия игры. Релиз состоится 10 ноября на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В новое издание войдут все существующие дополнения и более 150 предметов из Creation Club — от любимых фанатами до совсем новых, ранее не выходивших. Благодаря модам в игре появятся новое оружие, разные породы для Псины, включая хаски и далматина, а также изменения в геймплее и расширенные квесты, которые «сделают приключение в Пустошах интересным для каждого жителя Убежища».

В Fallout 4: Anniversary Edition появится обновленное внутриигровое меню Creations, которое позволит быстрее находить и устанавливать модификации.

Кроме того, Bethesda сообщила, что в 2026 году Fallout 4 выйдет на Nintendo Switch 2.