Bethesda анонсировала Fallout 4: Anniversary Edition — в честь 10-летия игры

Bethesda Game Studios объявила о выпуске специального издания Fallout 4: Anniversary Edition в честь 10-летия игры. Релиз состоится 10 ноября на ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 и PS4.
В новое издание войдут все существующие дополнения и более 150 предметов из Creation Club — от любимых фанатами до совсем новых, ранее не выходивших. Благодаря модам в игре появятся новое оружие, разные породы для Псины, включая хаски и далматина, а также изменения в геймплее и расширенные квесты, которые «сделают приключение в Пустошах интересным для каждого жителя Убежища».
В Fallout 4: Anniversary Edition появится обновленное внутриигровое меню Creations, которое позволит быстрее находить и устанавливать модификации.
Кроме того, Bethesda сообщила, что в 2026 году Fallout 4 выйдет на Nintendo Switch 2.