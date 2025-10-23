Флагманы Redmi K90 и K90 Pro Max получили стереосистему от Bose

Бренд Redmi, принадлежащий компании Xiaomi, провел в Китае презентацию, на которой представил ряд новых продуктов, главными из которых стали флагманские смартфоны серии K90. Аппараты получили мощное железо, продвинутые камеры, емкие аккумуляторы и звуковую систему от компании Bose. В серию входят две модели – базовая Redmi K90 и топовая K90 Pro Max, промежуточной модели K90 Pro не планируется.

Оба смартфона, выполненные в корпусе из стекла и металла, получили усиленные симметричные стереодинамики, созданные в сотрудничестве с производителем акустики Bose. Старшая модель получила 2.1 систему с сабвуфером, который расположен сбоку от задних камер. Такая конфигурация создает более глубокое и насыщенное звучание с отчетливыми басами. В настройках можно выбрать стиль звучания: с акцентом на нижние частоты и более натуральный. Также есть адаптивная подстройка для разного типа контента: музыка, видео или игра.

Redmi K90 оснащен 12-битным 6,59-дюймовый OLED-экраном с разрешением 2K (2510×1156 пикселей), частотой обновления до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 2560 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Экран поддерживает фирменную технологию защиты зрения Xiaomi Qingshan Eye Protection 3.0 и технологию Wet Touch 2.0, позволяющую работать с ним во влажных условиях.

За производительность отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite, за графические возможности – ускоритель Adreno 830. Предусмотрено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Tb хранилища UFS 4.0. Используется система охлаждения с воздушно-жидкостным разделением площадью 5300 мм².

В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (Light Fusion 800, 1/1.55″, f/1.88, OIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (f/2.2, угол захвата 120 градусов) и телеобъектив на 50 Мп (f/2.2, оптический зум 2,5х). Поддерживается запись видео 8К@30fps. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Аккумулятор емкостью 7100 мАч поддерживает 100-ваттную проводную и 22,5-ваттную обратную проводную зарядку. Габариты составляют 157,49 х 75,25 х 8,0 мм, вес — 206 гр.

Redmi K90 Pro Max оборудован 12-битным 6,9-дюймовый OLED-экраном с разрешением 2K (2608×1200 пикселей), частотой обновления до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 2560 Hz и пиковой яркостью 3500 нит. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Поддерживаются технологии DC Dimming, Qingshan Eye Protection 3.0 и Wet Touch 2.0.

В основе смартфона лежит 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 с графикой Adreno 840. Объемы памяти, как у базовой модели. В аппарат установлен дополнительный графический чип D2 с технологией GEX для динамической интерполяции кадров и повышения качества изображения. За отвод тепла отвечает система охлаждения с испарительной камерой площадью 6700 мм², объединяющая несколько теплопроводящих материалов. Графит и термопаста высокой теплопроводности снижают температуру процессора и поддерживают стабильную производительность даже при длительных игровых сессиях.

Основная камера состоит из трех модулей по 50 Мп: главного (Light Hunter 950, 1/1.31″, OIS), ультраширокоугольного (f/2.4, OV50M, 1/2.88″, угол захвата 120 градусов) и перископического (Samsung JN5, f/3.0, макро от 30 см, оптический зум 5х, OIS). Камера поддерживает запись видео 8К@24fps. Фронтальная камера разрешением 32 Мп (запись видео 4K@30fps). За автономность отвечает аккумулятор емкостью 7560 мАч с поддержкой проводной зарядки на 100 Вт, беспроводной на 50 Вт и реверсивной до 22,5 Вт. Также в устройстве используются фирменные чипы Surge P3 и G2, отвечающие за контроль питания. Габариты и вес: 163,33 х 77,82 х 7,9 мм, 218 гр.

Оба смартфона получили поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, модуль NFC, GPS, порт USB 2.0 Type-C (у Pro Max — USB 3.0 Gen 1 Type-C), две nanoSIM-карты, ИК-пульт, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Устройства работают на базе Android 16 с оболочкой HyperOS 3.0.

Redmi K90 будет доступен в четырех цветах корпуса: фиолетовом, голубом, черном и белом. Цены: 12/256 Gb — $355, 16/256 Gb — $395, 12/512 Gb — $435, 16/512 Gb — $475, 16 Gb/1 Tb — $545. Redmi K90 Pro Max, помимо черного и белого варианта корпуса, предложит версию с отделкой, стилизованной под джинсовую ткань, с использованием наноматериалов третьего поколения. Цены: 12/256 Gb — $560, 12/512 Gb — $630, 16/512 Gb — $675, 16 Gb/1 Tb — $745.

Дополнительно выпущена специальная версия Redmi K90 Pro Max Champion Edition с 16 Gb/1 Tb памяти, созданная совместно с подразделением Lamborghini Squadra Corse. Она отличается особым дизайном смартфона, стилизованными аксессуарами и поставляется в подарочной коробке. Никаких технических отличий от обычного K90 Pro Max нет. Цена составляет $770. Продажи линейки Redmi K90 в Китае уже стартовали.