OPPO Watch S – smart-часы в ультратонком корпусе с автономностью до 10 дней

Каталог носимых устройств компании OPPO пополнили smart-часы Watch S, выполненные в ультратонком корпусе из нержавеющей стали толщиной всего 8,9 мм. Вес устройства без ремешка составляет 35 гр. Для сравнения, толщина Apple Watch Series 11 равна 9,7 мм. Корпус часов имеет защиту IP68 и водонепроницаемость до 5 ATM, что позволяет использовать их для плавания.

Часы получили стильный дизайн, который основан на модели OPPO Watch X2. Они оборудованы круглым 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 464 × 464 пикселя, частотой 60 Hz и пиковой яркостью 3000 нит, а также предлагают 4 Gb постоянной памяти eMMC. Пиковая яркость активируется только во время тренировок на улице для экономии энергии, в обычном режиме яркость ограничена 1500 нит.

Заявлено измерение 13 показателей здоровья, включая ЭКГ, частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, температуру тела (через запястье), а также мониторинг сна и уровень стресса. Кроме того, доступен быстрый 60-секундный анализ физических показателей пользователя. Предлагается функция спортивного тренера на базе искусственного интеллекта, который предоставляет голосовые подсказки и анализирует процесс сжигания калорий. Поддерживается более 100 спортивных режимов.

Предусмотрены двухдиапазонный GPS для более точного определения местоположения, Bluetooth 5.2 и модуль NFC. Аккумулятор емкостью 330 мА·ч обеспечивает до 10 дней работы без подзарядки. Часы работают на ColorOS Watch 7.1 и совместимы как со смартфонами на Android, так и с iPhone. OPPO Watch S будут предложены в двухтоновом зеленом, серебристом и черном цветах корпуса. Цена составляет $182 за версии в серебристом и черном цветах, а вариант в зеленом оценивается в $210. Предзаказ уже открыт, продажи начнутся с 22 октября.

Кроме smart-часов, компания представила флагманские смартфоны серии Find X9 и планшет Pad 5.