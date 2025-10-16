Фотофлагманы OPPO Find X9 и Find X9 Pro оснащены камерами Hasselblad и емкими аккумуляторами

Компания OPPO на мероприятии в Китае представила флагманские смартфоны Find X9 и Find X9 Pro. Аппараты получили мощные камеры, созданные в сотрудничестве с известным брендом Hasselblad. Производитель отказался от массивных блоков камер прошлого поколения в пользу прямоугольных блоков камер в верхнем левом углу корпуса. Как отмечается, компания решила сделать ставку на простоту и элегантность.

Оба смартфона построены на базе 3-нм процессора MediaTek Dimensity 9500, за графические возможности отвечает ускоритель Mali G1-Ultra. Предусмотрено 12 или 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопители 256, 512 Gb или 1 Tb стандарта UFS 4.1.

Базовая модель линейки OPPO Find X9 оснащена 10-битным AMOLED-экраном с диагональю 6,59 дюйма, разрешением 2760 х 1256 пикселей (460 ppi), кадровой частотой 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, пиковой яркостью 3600 нит и частотой ШИМ-регулировки 3840 Hz. Есть поддержка Dolby Vision.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony LYT-808, 1/1,4″, f/1.6, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный объектив (Samsung JN5, f/2.0, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм, автофокус) и перископный модуль (Sony LYT-600, f/2.6, ЭФР 73 мм, оптический зум 3х, OIS). Также имеется спектральный сенсор Danxiaa на 2 Мп (f/2.4). Камера может снимать видео 4К@120/60/30fps. Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп (Sony IMX615, f/2.4, ЭФР 21 мм, запись видео 4К@60/30fps). Емкость батареи составляет 7025 мА·ч. Смартфон поддерживает через порт USB 2.0 Type-C быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт, беспроводную на 50 Вт, а также обратную зарядку мощностью 10 Вт. Габариты и вес: 156,98 х 73,93 х 7,99 мм, 203 гр.

OPPO Find X9 Pro оборудован 10-битным 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2772 х 1272 пикселей (450 ppi). Остальные характеристики дисплея совпадают с базовой версией.

В смартфоне используется система Hasselblad нового поколения, что делает его новым претендентом на звание лучшего камерофона в мире. В основную камеру входит главный датчик на 50 Мп (Sony LYT-828, 1/1,28″, f/1.5, ЭФР 23 мм, OIS), сверхширокоугольный объектив на 50 Мп (Samsung JN5, f/2.0, угол захвата 120 градусов, ЭФР 15 мм, автофокус), перископный модуль на 200 Мп (Samsung HP5, 1/1,56″, f/2.1, ЭФР 73 мм, оптический зум 3х, макро от 1 см, OIS) и спектральный сенсор Danxiaa на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0, ЭФР 21 мм, автофокус). Батарея емкостью 7500 мА·ч поддерживает проводную быструю зарядку мощностью 90 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную на 10 Вт. Питание осуществляется через порт USB 3.2 Gen 1 Type-C. Габариты и вес: 161,26 x 76,46 x 8,25 мм, 224 гр.

В оснащение обеих моделей входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, ИК-пульт, две nanoSIM-карты, стереодинамики и повышенная защита от влаги и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. В отличие от предыдущего поколения, смартфоны получили встроенные в экран ультразвуковые сканеры отпечатков пальцев вместо оптических. Аппараты поставляются с ОС ColorOS 16 на базе Android 16 с поддержкой Google Gemini и пакетом ИИ-функций. Компания обещает пять обновлений ОС и шесть лет выпуска патчей безопасности.

Цены на OPPO Find X9: 12/256 Gb — $617, 16/256 Gb — $659, 12/512 Gb — $701, 16/512 Gb — $743, 16 Gb/1 Tb — $813. Цены на OPPO Find X9 Pro: 12/256 Gb — $743, 12/512 Gb — $799, 16/512 Gb — $841, 16 Gb/1 Tb — $939. Продажи новинок стартуют 22 октября.