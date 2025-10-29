Представлен недорогой Nothing Phone (3a) Lite со встроенной рекламой

Компания Nothing представила Phone (3a) Lite — четвертую модель серии Phone (3). Новый смартфон стал самым доступным аппаратом в серии, но при этом сохранил узнаваемый стиль и получил неплохие характеристики для устройства начального уровня. Nothing Phone (3a) Lite имеет алюминиевый каркас, спереди экран защищен стеклом Panda Glass. Фирменной системы подсветки Glyph Lights в этой модели нет, на задней панели имеется только один круглый светодиодный индикатор, который можно настроить под отдельные контакты и приложения. При этом сохранена физическая кнопка Essential Key для быстрого доступа к ИИ-функциям.

По своим техническим характеристикам новая модель практически повторяет смартфон CMF Phone 2 Pro, представленный в апреле этого года. Напомним, бренд CMF принадлежит компании Nothing. Phone (3a) Lite оборудован 10-битным 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392 x 1080 пикселя (387 ppi), частотой обновления 120 Hz, пиковой яркостью 3000 нит и поддержкой HDR10+. ШИМ-регулировка яркости составляет 2160 Hz.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300 Pro, графика — Mali-G615MC2. Объем оперативной памяти составляет 8 Gb, емкость накопителя — 128 или 256 Gb (можно расширить с помощью карты microSD объемом до 2 Tb). Основная камера тройная: главный датчик на 50 Мп (1/1.57″, f/1.88, ЭФР 24 мм, EIS), широкоугольный модуль на 8 Мп (1/4″, f/2.2, угол захвата 119,5 гр., ЭФР 15 мм) и макрообъектив на 2 Мп (1/3″, f/2.4). Камера может записывать видео в формате 4К@30fps и оснащена стабилизацией изображения на основе ИИ. Фронтальная камера на 16 Мп (1/3″, f/2.45).

За автономность отвечает аккумулятор на 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт и проводной реверсивной на 5 Вт. Производитель обещает до 22 часов воспроизведения видео на YouTube и до 9,5 часа игр. Смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C и защиту от пыли и влаги стандарта IP54. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране (оптический, короткофокусный). Габариты и вес: 164 х 78 х 8,3 мм, 185 гр. Аппарат работает на Android 15 с фирменной оболочкой Nothing OS 3.5. Производитель обещает три обновления ОС, а также патчи безопасности в течение шести лет после запуска. Ранее компания объявила, что Phone (3a) Lite и другие доступные устройства будут поддерживать монетизацию через предустановленные приложения и встроенную рекламу.

Nothing Phone (3a) Lite уже доступен в Европе в белом и черном вариантах оформления корпуса. Цены: 8/128 Gb — €249, 8/256 Gb — €279.