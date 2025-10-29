NVIDIA стала первой в мире компанией с капитализацией в 5 трлн. долларов

NVIDIA стала первой в мире компанией с рыночной капитализацией в 5 трлн. долларов. После открытия торгов 29 октября 2025 года акции NVIDIA выросли почти на 5%, до 211 долларов за штуку. Следующими по величине компаниями являются Microsoft и Apple, чья капитализация составляет около 4 трлн. долларов.

В июне 2023 года рыночная стоимость NVIDIA впервые достигла триллиона долларов на фоне возросшего спроса на процессоры для обучения ИИ. С начала 2025 года стоимость бумаг компании увеличилась на 50%. Отметку в 4 триллиона долларов рыночной капитализации компания преодолела в июле — за счет ИИ-бума и рекордного спроса на видеоускорители.

Многие эксперты подметили, что рост капитализации происходит искусственно, благодаря так называемым круговым сделкам: NVIDIA вкладывает сотни миллиардов в другие компании, которые в свою очередь вкладывают сотни миллиардов в саму NVIDIA.