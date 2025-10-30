QNAP выпускает NASbook TBS-h574TX на флэш-накопителях с предустановленными SSD-накопителями корпоративного класса E1.S

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, представила новые модели популярного NASbook TBS-h574TX на флэш-накопителях с предустановленными твердотельными накопителями корпоративного класса E1.S. Новые модели доступны в двух вариантах емкости (9,6 ТБ и 19,2 ТБ) и специально разработаны для высокопроизводительных процессов постпродакшена, включая видеомонтаж, создание визуальных эффектов (VFX) и анимацию. Благодаря поддержке твердотельных накопителей E1.S с возможностью горячей замены, TBS-h574TX обеспечивает бесперебойную работу от захвата до доставки, предоставляя возможность выездным съемкам, небольшим видеокомандам, пользователям SOHO и специалистам по мобильным медиа для бесперебойной работы и поддержания максимальной производительности.
«Скорость и надежность критически важны для медиапроизводства. Благодаря интеграции в TBS-h574TX сертифицированных QNAP твердотельных накопителей E1.S пользователи больше не беспокоятся о совместимости накопителей. Они могут включить устройство, настроить его и сразу приступить к монтажу, — сказал менеджер по продуктам QNAP Энди Чуан (Andy Chuang). — Этот NASbook сочетает в себе портативный дизайн, производительность флэш-накопителей и возможность горячей замены твердотельных накопителей, предлагая уникальную компактность, производительность и отсутствие простоев — чтобы команды могли сосредоточиться на творчестве в любое время и в любом месте, не беспокоясь о проблемах».
Ключевые особенности TBS-h574TX для оптимизации рабочих процессов с мультимедиа:
- Твердотельные накопители E1.S корпоративного класса, сертифицированные QNAP.
Разработанные для доступа к данным высокой плотности, твердотельные накопители E1.S обладают исключительной производительностью и надежностью благодаря защите от потери питания (PLP). До 70 000 операций ввода-вывода в секунду при случайной записи блоками по 4 КБ повышают эффективность доступа к небольшим файлам и редактирования визуальных эффектов. Шифрование TCG Opal 2.0 SED обеспечивает безопасное хранение файлов, защищая конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.
- Гибкие конфигурации хранилища.
Пять слотов E1.S системы также совместимы с твердотельными накопителями M.2 NVMe через адаптеры. Все отсеки поддерживают горячую замену, что позволяет пользователям настраивать конфигурации в соответствии с потребностями проекта. Автоматическая замена RAID-массива на запасные диски обеспечивает непрерывную работу даже в случае выхода из строя одного из дисков, обеспечивая бесперебойность рабочего процесса.
- Мощная многозадачность.
Благодаря гибридной архитектуре Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 ядра + 8 потоков) и 12 потоками, TBS-h574TX легко справляется с многозадачными задачами, такими как видеомонтаж, постобработка визуальных эффектов и резервное копирование файлов.
- Высокоскоростное подключение для совместной работы.
Два порта Thunderbolt 4 обеспечивают прямое подключение к рабочим станциям Mac и Windows. Файлы 4K можно перенести менее чем за 10 минут, обеспечивая удобное онлайн-редактирование. Встроенные порты 10GbE и 2.5GbE с поддержкой SMB позволяют нескольким редакторам одновременно получать доступ к файлам и синхронизировать их, повышая эффективность работы команды.
- Оптимизированная загрузка медиаконтента и мониторинг в режиме реального времени.
Благодаря двум портам USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) пользователи могут быстро импортировать медиаконтент с внешних накопителей или подключать USB DAS/JBOD-накопители для долгосрочного архивирования или резервного копирования проектов. Выход HDMI 4K обеспечивает воспроизведение видео в режиме реального времени для мгновенного просмотра.
- Надежный файловый сервер с неизменяемым хранилищем.
TBS-h574TX работает под управлением ОС QuTS Hero с флэш-массивом и файловой системой ZFS. Он обеспечивает защиту целостности данных, неизменяемость и оптимизированные для SSD функции, что обеспечивает сохранность файлов и продлевает срок службы SSD, позволяя максимально эффективно использовать инвестиции.
- Облачное хранилище QNAP для обмена файлами.
Для удаленной совместной работы создатели контента могут хранить или создавать резервные копии небольших медиаконтентов после редактирования и перекодирования в хранилище myQNAPcloud, обеспечивая безопасный доступ к файлам и обмен ими в режиме реального времени.
Оформить заявку на приобретение TVS-AIh1688ATX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 3 года с возможностью продления до 5 лет за отдельную плату. Ориентировочная цена на условиях MSRP: TBS-h574TX-i5-16G — 2,999 AZN, TBS-h574TX-i3-12G — 2,499 AZN.