QNAP выпускает NASbook TBS-h574TX на флэш-накопителях с предустановленными SSD-накопителями корпоративного класса E1.S

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик решений для вычислений, сетей хранения данных, представила новые модели популярного NASbook TBS-h574TX на флэш-накопителях с предустановленными твердотельными накопителями корпоративного класса E1.S. Новые модели доступны в двух вариантах емкости (9,6 ТБ и 19,2 ТБ) и специально разработаны для высокопроизводительных процессов постпродакшена, включая видеомонтаж, создание визуальных эффектов (VFX) и анимацию. Благодаря поддержке твердотельных накопителей E1.S с возможностью горячей замены, TBS-h574TX обеспечивает бесперебойную работу от захвата до доставки, предоставляя возможность выездным съемкам, небольшим видеокомандам, пользователям SOHO и специалистам по мобильным медиа для бесперебойной работы и поддержания максимальной производительности.

«Скорость и надежность критически важны для медиапроизводства. Благодаря интеграции в TBS-h574TX сертифицированных QNAP твердотельных накопителей E1.S пользователи больше не беспокоятся о совместимости накопителей. Они могут включить устройство, настроить его и сразу приступить к монтажу, — сказал менеджер по продуктам QNAP Энди Чуан (Andy Chuang). — Этот NASbook сочетает в себе портативный дизайн, производительность флэш-накопителей и возможность горячей замены твердотельных накопителей, предлагая уникальную компактность, производительность и отсутствие простоев — чтобы команды могли сосредоточиться на творчестве в любое время и в любом месте, не беспокоясь о проблемах».

Ключевые особенности TBS-h574TX для оптимизации рабочих процессов с мультимедиа:

Твердотельные накопители E1.S корпоративного класса, сертифицированные QNAP.

Разработанные для доступа к данным высокой плотности, твердотельные накопители E1.S обладают исключительной производительностью и надежностью благодаря защите от потери питания (PLP). До 70 000 операций ввода-вывода в секунду при случайной записи блоками по 4 КБ повышают эффективность доступа к небольшим файлам и редактирования визуальных эффектов. Шифрование TCG Opal 2.0 SED обеспечивает безопасное хранение файлов, защищая конфиденциальные данные от несанкционированного доступа.

Гибкие конфигурации хранилища.

Пять слотов E1.S системы также совместимы с твердотельными накопителями M.2 NVMe через адаптеры. Все отсеки поддерживают горячую замену, что позволяет пользователям настраивать конфигурации в соответствии с потребностями проекта. Автоматическая замена RAID-массива на запасные диски обеспечивает непрерывную работу даже в случае выхода из строя одного из дисков, обеспечивая бесперебойность рабочего процесса. Мощная многозадачность.

Благодаря гибридной архитектуре Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 ядра + 8 потоков) и 12 потоками, TBS-h574TX легко справляется с многозадачными задачами, такими как видеомонтаж, постобработка визуальных эффектов и резервное копирование файлов. Высокоскоростное подключение для совместной работы.

Два порта Thunderbolt 4 обеспечивают прямое подключение к рабочим станциям Mac и Windows. Файлы 4K можно перенести менее чем за 10 минут, обеспечивая удобное онлайн-редактирование. Встроенные порты 10GbE и 2.5GbE с поддержкой SMB позволяют нескольким редакторам одновременно получать доступ к файлам и синхронизировать их, повышая эффективность работы команды.

Оптимизированная загрузка медиаконтента и мониторинг в режиме реального времени.

Благодаря двум портам USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с) пользователи могут быстро импортировать медиаконтент с внешних накопителей или подключать USB DAS/JBOD-накопители для долгосрочного архивирования или резервного копирования проектов. Выход HDMI 4K обеспечивает воспроизведение видео в режиме реального времени для мгновенного просмотра. Надежный файловый сервер с неизменяемым хранилищем.

TBS-h574TX работает под управлением ОС QuTS Hero с флэш-массивом и файловой системой ZFS. Он обеспечивает защиту целостности данных, неизменяемость и оптимизированные для SSD функции, что обеспечивает сохранность файлов и продлевает срок службы SSD, позволяя максимально эффективно использовать инвестиции. Облачное хранилище QNAP для обмена файлами.

Для удаленной совместной работы создатели контента могут хранить или создавать резервные копии небольших медиаконтентов после редактирования и перекодирования в хранилище myQNAPcloud, обеспечивая безопасный доступ к файлам и обмен ими в режиме реального времени.

Оформить заявку на приобретение TVS-AIh1688ATX можно у авторизованных дистрибьюторов QNAP в Азербайджане. Предоставляется гарантия на 3 года с возможностью продления до 5 лет за отдельную плату. Ориентировочная цена на условиях MSRP: TBS-h574TX-i5-16G — 2,999 AZN, TBS-h574TX-i3-12G — 2,499 AZN.