Представлен доступный смартфон Samsung Galaxy M17 5G

Ассортимент недорогих смартфонов компании Samsung пополнился новой моделью под названием Galaxy M17 5G. Аппарат получил неплохие характеристики для своего ценового сегмента. Samsung Galaxy M17 оборудован 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Hz, пиковой яркостью 1100 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Смартфон построен на базе 5-нм процессора Exynos 1330 с графикой Mali-G68 MP2, который работает в паре с 4/6/8 Gb оперативной памятью и 128 Gb встроенной флеш-памятью. Хранилище можно расширить с помощью карты памяти microSD до 2 Tb.

Основная камера тройная: главный датчик на 50 MP (f/1.8, 1/2.76″, OIS), сверхширокоугольный модуль на 5 Мп (f/2.2, 1/5″) и макросенсор на 2 Мп (f/2.2). Разрешение фронтальной камеры составляет 13 Мп (f/2.0, 1/3.1″). Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, порт USB Type-C 2.0, гибридный слот для двух SIM-карт, стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев и защиту от влаги и пыли стандарта IP54. Габариты составляют 164,4 x 77,9 x 7,5 мм, вес – 192 гр. Предустановлена ОС Android 15 с фирменной прошивкой One UI 7.0 и поддержкой Gemini Live.

Цены на Samsung Galaxy M17: 4/128 Gb — $140, 6/128 Gb — $160, 8/128 Gb — $175.