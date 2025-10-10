spot_img
10 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияБывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал старшим советником в Microsoft и Anthropic

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал старшим советником в Microsoft и Anthropic

Microsoft Anthropic

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) получил должность старшего советника сразу двух крупных ИТ-компаний — американской корпорации Microsoft и компании по развитию технологий с искусственным интеллектом Anthropic. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на самого политика.

«Я давно верил, что технологии с искусственным интеллектом изменят наш мир. В качестве старшего советника я хочу помочь этим ИТ-компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — заявил Риши Сунак в LinkedIn.

Сунак сотрудничал с обеими компаниями, когда еще был премьером: в 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ. Отмечается, что политик будет консультировать Microsoft и Anthropic по вопросам прорывов в сфере ИИ, а зарплату жертвовать в благотворительный фонд The Richmond Project, основанный совместно с супругой Акшатой Мурти. Фонд помогает детям развивать математические способности.

Совещательный комитет по деловым назначениям Великобритании одобрил совмещение должностей, отметив, что Риши Сунак будет огражден от лоббистской деятельности в Великобритании.

Предыдущая статья
Представлен доступный смартфон Samsung Galaxy M17 5G
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»