Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак стал старшим советником в Microsoft и Anthropic

Бывший премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Rishi Sunak) получил должность старшего советника сразу двух крупных ИТ-компаний — американской корпорации Microsoft и компании по развитию технологий с искусственным интеллектом Anthropic. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на самого политика.

«Я давно верил, что технологии с искусственным интеллектом изменят наш мир. В качестве старшего советника я хочу помочь этим ИТ-компаниям добиться того, чтобы этот переход принес максимально возможные улучшения в нашу жизнь», — заявил Риши Сунак в LinkedIn.

Сунак сотрудничал с обеими компаниями, когда еще был премьером: в 2023 году он организовал саммит по безопасности ИИ. Отмечается, что политик будет консультировать Microsoft и Anthropic по вопросам прорывов в сфере ИИ, а зарплату жертвовать в благотворительный фонд The Richmond Project, основанный совместно с супругой Акшатой Мурти. Фонд помогает детям развивать математические способности.

Совещательный комитет по деловым назначениям Великобритании одобрил совмещение должностей, отметив, что Риши Сунак будет огражден от лоббистской деятельности в Великобритании.