10 октября, 2025
Epic Games Store бесплатно отдает 2D-платформер Gravity Circuit

Epic Games Store дарит своим пользователям игру Gravity Circuit и набор бродячего странника для бесплатной MMORPG Albion Online. Акция действует до 16 октября 19:00 по бакинскому времени.

Релиз Gravity Circuit, динамичного 2D-платформера в духе классических консольных игр, состоялся в 2023 году. В центре сюжета находится оперативник Кай, исследующий футуристический мир, населенный разумными роботами. Игра получила крайне положительные пользовательские отзывы — хвалят красочный стиль, драйвовый геймплей и приятную музыку. Платформер получил 89 баллов из 100 на сайте Metacritic и 86 баллов на OpenCritic со 100% рекомендаций от СМИ.

Набор бродячего странника для Albion Online включает в себя контент примерно на $50: это различные ресурсы, костюм разбойника и другие полезные предметы.

На следующей неделе Epic Games Store будет бесплатно отдавать две игры: хоррор Amnesia: The Bunker и сюрреалистичное приключение Samorost 3.

