Представлен доступный планшет Honor MagicPad 3 12.5 с экраном 165 Hz

Вместе с флагманским планшетом Honor MagicPad 3 Pro была представлена более доступная модель MagicPad 3 12.5. Это немного уменьшенная версия 13-дюймового MagicPad 3 с минимальными отличиями в плане характеристик.

MagicPad 3 12.5 оснащен IPS-экраном диагональю 12,5 дюйма с разрешением 3048×2032 пикселей, соотношением сторон 13,5:9, частотой обновления до 165 Hz и пиковой яркостью 1000 нит (в режиме HDR). Планшет построен на 4-нм процессоре Snapdragon 8 Gen 3, конфигурации памяти: 8/256 Gb и 12/256 Gb. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Основная камера разрешением 13 Мп (f/2,0, автофокус), фронтальная — 18 Мп (f/2,2, автофокус). Есть поддержка модулей Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, порт USB Type-C и 8 динамиков. Работает планшет под управлением Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10. Габариты составляют 277,1 x 190,93 x 5,88 мм, вес — 528 гр.

Honor MagicPad 3 12.5 представлен в четырех расцветках корпуса: серебристой, черной, зеленой и фиолетовой. Цены в Китае: 8/256 Gb — $380, 12/256 Gb — $420. Также предлагаются стилус и чехол-клавиатура за доплату. Подробности о глобальном выпуске еще не известны.