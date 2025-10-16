Honor MagicPad 3 Pro: первый планшет на Snapdragon 8 Elite Gen 5

spot_img
16 октября, 2025
Компания Honor представила флагманский планшет MagicPad 3 Pro, который получил новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, изготовленный по 3-нм техпроцессу. Это единственное отличие от вышедшего летом MagicPad 3 — в остальном планшеты по характеристикам идентичны.

Honor MagicPad 3 Pro оснащен 13,3-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 3200 x 2136 пикселей (291 ppi), соотношением сторон 15,6:10, частотой обновления до 165 Hz, частотой опроса сенсора 270 Hz, пиковой яркостью 1000 нит и сертификацией IMAX Enhanced и HDR Vivid. Есть поддержка стилуса Magic Pencil.

За графику отвечает ускоритель Adreno 840. Объем оперативной памяти может составлять 12 или 16 Gb, емкость встроенной – 256 Gb и 512 Gb. За отвод тепла от компонентов отвечает система охлаждения Phantom Engine 3.0 с испарительной камерой с общей площадью рассеивания 65 485 мм². Конструкция планшета также включает выделенный чип Honor E2 для оптимизации энергопотребления.

Основная камера с датчиками на 13 Мп (f/2.0, автофокус) и 2 Мп макрообъектив (f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 9 Мп (f/2.2, фиксированный фокус). Планшет оснащен батареей емкостью 12 450 мА·ч и поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт, также заявлена поддержка реверсивной проводной зарядки мощностью 23 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 6, порт USB Type-C и акустическая система из восьми динамиков. Габариты составляют 293,88 x 201,38 x 5,79 мм, вес — 595 гр. Планшет работает под управлением операционной системы Android 16 с фирменной оболочкой MagicOS 10.

Отдельно Honor отмечает адаптацию MagicOS 10 для большого экрана. Планшет поддерживает разделение экрана между 2-4 приложениями, многооконный режим в стиле Windows, рукописный ввод, превращение фотографий в заметки и синхронизацию с устройствами на iOS, Android, Windows, macOS и HarmonyOS. Также предустановлен офисный пакет WPS Office.

Цены на Honor MagicPad 3 Pro в Китае: 12/256 Gb — $532, 12/512 Gb — $616, 16/512 Gb — $658. Планшет будет доступен в белом, сером и золотом исполнении корпуса. Поставки начнутся 23 октября. Глобальный релиз ожидается до конца года.

