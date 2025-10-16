Google выпустил ИИ-генератор видео Veo 3.1 с улучшенной реалистичностью

Компания Google выпустила обновленную версию ИИ-модели для генерации видео Veo 3.1. Теперь модель генерирует «более качественный» звук и «реалистичные» детали, а также точнее следует текстовым запросам пользователя. По словам представителей Google, благодаря улучшениям создаваемые ролики становятся «более живыми».

Максимальная длина роликов составляет восемь секунд, разрешение — 720р. Есть поддержка горизонтального и вертикального форматов.

Veo 3.1 доступна в сервисе Flow. Бесплатно дают 100 единоразовых кредитов, тариф Google AI Pro стоит $20 в месяц. Также Veo 3.1 добавили в приложение Gemini, доступность только по подписке. Разработчики могут протестировать модель в Gemini API и Vertex AI.

Кроме того, Google выпустил обновление инструмента Flow — платформы для генерации видео с помощью искусственного интеллекта, работающей на модели Veo. Появились функции точного редактирования и поддержка звука во всех инструментах, включая Ingredients to Video, Frames to Video и Extend.

Новый инструмент Insert позволяет добавлять в сцену любые объекты с учетом освещения и теней, Remove убирает ненужные элементы, восстанавливая фон. Обновленный Flow позволяет продлевать видео до минуты со звуком и создавать плавные переходы между кадрами.