spot_img
16 октября, 2025
spot_img
ДомойAI / MLGoogle выпустил ИИ-генератор видео Veo 3.1 с улучшенной реалистичностью

Google выпустил ИИ-генератор видео Veo 3.1 с улучшенной реалистичностью

Google Veo 3.1

Компания Google выпустила обновленную версию ИИ-модели для генерации видео Veo 3.1. Теперь модель генерирует «более качественный» звук и «реалистичные» детали, а также точнее следует текстовым запросам пользователя. По словам представителей Google, благодаря улучшениям создаваемые ролики становятся «более живыми».

Максимальная длина роликов составляет восемь секунд, разрешение — 720р. Есть поддержка горизонтального и вертикального форматов.

Veo 3.1 доступна в сервисе Flow. Бесплатно дают 100 единоразовых кредитов, тариф Google AI Pro стоит $20 в месяц. Также Veo 3.1 добавили в приложение Gemini, доступность только по подписке. Разработчики могут протестировать модель в Gemini API и Vertex AI.

Кроме того, Google выпустил обновление инструмента Flow — платформы для генерации видео с помощью искусственного интеллекта, работающей на модели Veo. Появились функции точного редактирования и поддержка звука во всех инструментах, включая Ingredients to Video, Frames to Video и Extend.

Новый инструмент Insert позволяет добавлять в сцену любые объекты с учетом освещения и теней, Remove убирает ненужные элементы, восстанавливая фон. Обновленный Flow позволяет продлевать видео до минуты со звуком и создавать плавные переходы между кадрами.

Предыдущая статья
Представлен доступный планшет Honor MagicPad 3 12.5 с экраном 165 Hz
Следующая статья
Smart-часы Honor Watch 5 Pro получили функцию измерения артериального давления и ЭКГ
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,867ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»