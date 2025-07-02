Представлен тонкий и легкий планшет Honor MagicPad 3 с большой емкостью аккумулятора

Помимо складного смартфона Magic V5 компания Honor сегодня представила планшет MagicPad 3, выполненный в легком и тонком корпусе. Существенным отличием относительно предыдущего MagicPad 2 стал отказ от OLED-экрана в пользу IPS. Кроме того, панель стала крупнее, а также была значительно увеличена емкость аккумулятора.

Honor MagicPad 3 оснащен 13,3-дюймовым дисплеем с разрешением 3200 x 2136 пикселей (291 ppi), соотношением сторон 15,6:10, частотой обновления до 165 Hz, максимальной яркостью 1000 нит, поддержкой технологии IMAX Enhanced и стилуса Magic Pencil. Планшет построен на базе 4-нм процессора Snapdragon 8 Gen 3, графика — Adreno 750. Объем оперативной памяти может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость встроенной – 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Основная камера с датчиками на 13 Мп (f/2.0, автофокус) и 2 Мп (макрообъектив, f/2.4). Разрешение фронтальной камеры составляет 9 Мп (f/2.2).

Аккумулятор емкостью 12 450 мАч поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Для повышения эффективности используется чипсет E2 собственной разработки. Honor утверждает, что при полной зарядке устройство может работать до 16 часов в режиме просмотра онлайн-видео. Есть поддержка WiFi 7, Bluetooth 5.4, порт USB 3.2 Gen 1 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.2 и аудиосистема с восемью динамиками. SIM и карты памяти нет, водозащита тоже не заявлена. Планшет работает на базе Android 15 с оболочкой Magic OS 9.0.1. Габариты и вес: 293,88 x 201,38 x 5,79 мм, 595 гр.

Продажи Honor MagicPad 3 на территории Китая уже стартовали. На выбор покупателям предлагаются три расцветки: золотая, белая и серая. Цены: 8/256 Gb – $418, 12/256 Gb – $460, 16/512 Gb – $516, 16 Gb/1 Tb – $586. Информации по поводу глобального релиза пока нет.