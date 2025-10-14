spot_img
14 октября, 2025
OpenAI совместно с Broadcom выпустит чипы для обучения ИИ

OpenAI объявила о стратегическом сотрудничестве с Broadcom для разработки и производства собственных чипов, которые будут использоваться в ЦОД компании. Партнерство направлено на снижение зависимости от Nvidia и создание инфраструктуры нового поколения.

Стратегическое сотрудничество предусматривает развертывание полностью масштабируемых стоек на базе ИИ-ускорителей разработки OpenAI и сетевых решений Broadcom на объектах OpenAI и в партнерских центрах обработки данных. Такой подход должен повысить эффективность ИИ-алгоритмов в различных сценариях.

Кроме того, в рамках соглашения планируется развернуть инфраструктуру мощностью 10 ГВт — примерно столько производит десять атомных реакторов. Реализация соглашения намечена на конец 2029 года, при этом Broadcom начнет поставлять оборудование уже во второй половине 2026 года.

Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что сотрудничество компаний раскроет потенциал ИИ и принесет пользу как обычным людям, так и коммерческим организациям.

Похожие инициативы ранее запустили и другие техногиганты, включая Google, Meta и Microsoft, стремясь укрепить поставки компонентов и снизить зависимость от Nvidia.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

