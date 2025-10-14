Vivo представила smart-часы Watch GT 2 с поддержкой iPhone и eSIM

Компания Vivo представила smart-часы Watch GT 2, главными особенностями которых стали яркий дисплей, поддержка смартфонов на iOS и емкая батарея (в модели без модуля сотовой связи). Vivo Watch GT 2 оснащены прямоугольным 2,07-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 432 × 514 пикселей, частотой обновления 60 Hz и пиковой яркостью до 2400 нит. Дисплей устройства прикрыт закругленным по краям стеклом 2.5D.

Корпус часов выполнен из алюминия, а на правой грани разместилась «заводная головка» для навигации по меню в дополнение к тачскрину. В часы встроены микрофон и динамик, поэтому их можно использовать как гарнитуру во время звонков. Гаджет работает под управлением операционной системы Blue OS 3.0.

Vivo Watch GT 2 получили оптический датчик частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови, датчик ускорения, гироскоп, геомагнитный датчик, датчик Холла и датчик освещенности. Часы могут вести круглосуточный мониторинг сердечного ритма, непрерывное определение насыщения крови кислородом, мониторинг сна, стресса и т. д. Поддерживается свыше 100 спортивных режимов, а также профессиональных тренеров и курсы. Кроме того, доступен тренер на базе искусственного интеллекта DeepSeek, отвечающий на вопросы в режиме реального времени.

Устройство будет доступно в двух версиях. В базовой есть Wi-Fi-модуль и батарея на 695 мАч. По заверению производителя, в режиме энергосбережения часы проработают до 33 дней, при умеренном использовании — до 17 дней, а при включении AoD — до двух недель. Другая версия с eSIM получила менее емкий аккумулятор на 595 мАч, который обеспечит до 18 дней умеренного использования и до 8 дней при использовании мобильного интернета. Габариты устройства составляют 47,54 × 40,19 × 10,97 мм, вес — около 35,8 гр. Заявлена поддержка NFC-платежей и GPS. Часы могут интегрироваться в экосистему Apple. Пока что представлена только модификация для внутреннего рынка, чтобы получать уведомления с iPhone, у пользователя должна быть китайская учетная запись Apple ID. На текущий момент компания не сообщила о планах по международному запуску устройства.

Vivo Watch GT 2 поступят в продажу на рынке Китая 17 октября по цене $70 и $98 за модификации с Wi-Fi и eSIM соответственно.