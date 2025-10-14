spot_img
14 октября, 2025
Представлены беспроводные наушники Vivo TWS 5 с автономностью до 48 часов

Каталог продукции компании Vivo пополнили беспроводные наушники TWS 5, представленные в двух версиях: базовой и с поддержкой Hi-Fi. Обе версии оснащены 11-мм драйверами с частотным диапазоном 16–48 000 Hz. Поддерживаются кодеки LDAC, AAC, SBC и LC3. Версия Hi-Fi получила дополнительную поддержку LHDC.

Гарнитура сертифицирована по стандарту Hi-Res audio и оборудована системой активного шумоподавления (ANC) с заявленной пиковой эффективностью до 60 дБ при среднем значении около 28 дБ. При разговорах по телефону также используется ИИ-шумоподавление. Еще одной особенностью стала поддержка технологии deepX 4.0, обеспечивающая объемное стереозвучание.

По заверению производителя, при соединении по Bluetooth 5.4 время задержки сигнала составляет до 42 мс. Заявленная автономность достигает 12 часов без ANC и до 6 часов с ANC, а с учетом подзарядки от комплектного кейса — до 48 и до 24 часов работы без ANC и с ANC соответственно. Корпус наушников защищен от пыли и брызг воды по стандарту IP54. Дополняют список характеристик возможность одновременного сопряжения с несколькими устройствами и функция перевода речи (английский, корейский, китайский, французский и другие языки).

Модель Vivo TWS 5 доступна в фиолетовом, белом и черном цветах по цене $56. Версия TWS 5 Hi-Fi предлагается в синем и белом цветах за $70. Обе версии поступят в продажу в Китае 17 октября. Информации о старте продаж в других странах пока нет.

