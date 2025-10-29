spot_img
30 октября, 2025
NVIDIA показала прототип «суперчипа» следующего поколения Vera Rubin Superchip

NVIDIA показала прототип «суперчипа» следующего поколения Vera Rubin Superchip

NVIDIA Vera Rubin Superchip

Глава компании NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), на конференции GTC 2025, продемонстрировал прототип системы Vera Rubin Superchip, которая объединяет на одной плате новый центральный процессор Vera и два больших графических чипа Rubin. Такая комбинация повышает уровень производительности для ИИ-суперкомпьютеров будущего.

Каждый GPU Rubin состоит из двух больших кристаллов с ядрами CUDA и восьми стеков высокоскоростной памяти HBM4 объемом 288 Gb. Характеристики GPU и пропускная способность памяти не уточнялись. Отмечается, что одна система Vera Rubin Superchip обеспечивает производительность в ИИ-операциях (FP4) на уровне 100 Пфлопс.

Центральный процессор Vera предлагает 88 ядер на неназванной версии архитектуры Arm с 176 потоками, будет задействован интерфейс NVLink-C2C с пропускной способностью 1,8 Тбайт/с. Также на плате расположится оперативная память LPDDR (версия не уточняется), в результате чего общий объем оперативной памяти на один «суперчип» достигнет 2 Tb. На базе новых ускорителей NVIDIA предложит различные системы, например, новые Compute Tray, включая CPX-версию для задач с большим контекстом ИИ-моделей.

Также компания рассказала о готовых серверных стойках Vera Rubin NVL144 с производительностью 3,6 Эфлопс для запуска уже обученных ИИ-моделей (FP4 inference), а также 1,2 Эфлопс для обучения моделей (FP8 training). Система предложит 13 Тбайт/c общей пропускной способностью для памяти HBM4 и в совокупности 75 Тбайт быстрой системной памяти, а общая пропускная способность интерфейсов NVLink и CX9 достигнет 260 Тбайт/с и 28,8 Тбайт/с соответственно.

Первые тестовые экземпляры Vera Rubin Superchip уже поступили в лаборатории компании для испытаний, а старт массового производства запланирован на 2026 год.

