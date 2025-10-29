spot_img
30 октября, 2025
Цифровой кошелек PayPal интегрируют в ChatGPT с оплатой покупок прямо в интерфейсе чата

Компании PayPal и OpenAI заключили партнерство, в рамках которого цифровой кошелек онлайн-платформы станет встроенной функцией в чат-боте ChatGPT. Инициатива связана со стратегией OpenAI по развитии агентного коммерческого протокола (Agentic Commerce Protocol, ACP) и расширению возможностей ChatGPT в сфере электронной коммерции.

С 2026 года новая система Instant Checkout позволит пользователям оплачивать товары и услуги прямо в интерфейсе чата без перехода на внешние сайты. Как отмечает генеральный директор PayPal Алекс Крисс (Alex Chriss), сотни миллионов пользователей смогут перейти от общения с ИИ к оформлению покупок за несколько касаний, используя привязанные банковские счета, кредитные карты или баланс кошелька PayPal. Продавцы также получат возможность без дополнительной регистрации принимать платежи через платформу.

PayPal будет управлять маршрутизацией транзакций, верификацией платежей и обработкой спорных ситуаций, минимизируя возможности мошенничества и обеспечивая защиту обеих сторон.

Ранее OpenAI анонсировала сотрудничество с такими компаниями, как Shopify, Etsy и Walmart для внедрения функции покупок.

