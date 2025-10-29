TikTok удалила почти 900 тысяч видеороликов в Азербайджане во втором квартале 2025 г.

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию комфортной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру.

Модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в рамках соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах. Согласно Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, во втором квартале 2025 года в Азербайджане:

Более 880 тысяч видеороликов было удалено за нарушение Правил сообщества.

было удалено за нарушение Правил сообщества. 99,4% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.

роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались. 98% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации, что выше средних показателей по миру.

За весь прошлый год в Азербайджане было удалено более 3х миллионов видеороликов.

В тоже время, за второй квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением Правил сообщества:

Было удалено почти 190 миллионов видеороликов.

видеороликов. 99,1% видеоконтента было удалено проактивно.

видеоконтента было удалено проактивно. 94,4% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации.

было удалено в течение 24х часов после публикации. Более 90% удалено до того как кто-либо пожаловался на контент.

В TikTok также наблюдают значительный рост числа приостановленных трансляций LIVE по всему миру по сравнению с первым кварталом этого года, чему способствовало усовершенствование технологий модерации платформы. При этом количество трансляций, восстановленных после апелляции, выросло незначительно, что указывает на то, что новые меры стали более точными и эффективными.

TikTok также начинает раскрывать больше данных о безопасности прямых трансляций, включая собственные меры по обеспечению соблюдения Правил монетизации, введенных в прошлом году и направленных на предотвращение монетизации контента, нарушающего эти стандарты.

Так, во втором квартале 2025 года в TikTok предприняли меры, включая предупреждения и демонетизацию, в отношении 2.321.813 прямых трансляций и 1.040.356 владельцев трансляций по всему миру, нарушивших правила монетизации. Предупреждения помогают авторам понять, что их контент может противоречить правилам, и дают возможность внести изменения. Если нарушения продолжаются, TikTok может временно ограничить доступ автора к функционалу монетизации в прямых трансляциях. В рамках усилий по повышению прозрачности платформа начнёт включать эти данные в будущие отчёты о безопасности прямых трансляций.

О TikTok

TikTok — ведущая платформа для коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и дарить им радость.