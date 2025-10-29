TikTok удалила почти 900 тысяч видеороликов в Азербайджане во втором квартале 2025 г.

Ведущая платформа коротких видероликов TikTok ставит в приоритет безопасность местного сообщества в Азербайджане, способствуя формированию комфортной среды для творчества. Чтобы поддерживать безопасность, TikTok задействует самые инновационные технологии, а также десятки тысяч профессионалов по всему миру.
Модерация платформы в формате 24/7 удаляет видеоконтент, нарушающий Правила сообщества, а в рамках соблюдения прозрачности TikTok раскрывает количество удаленного контента в ежеквартальных отчетах. Согласно Отчету об обеспечении соблюдения Правил сообщества, во втором квартале 2025 года в Азербайджане:
- Более 880 тысяч видеороликов было удалено за нарушение Правил сообщества.
- 99,4% роликов из общего количества были устранены платформой проактивно, то есть еще до того, как на них пожаловались.
- 98% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации, что выше средних показателей по миру.
За весь прошлый год в Азербайджане было удалено более 3х миллионов видеороликов.
В тоже время, за второй квартал 2025 года по всему миру в связи с нарушением Правил сообщества:
- Было удалено почти 190 миллионов видеороликов.
- 99,1% видеоконтента было удалено проактивно.
- 94,4% роликов было удалено в течение 24х часов после публикации.
- Более 90% удалено до того как кто-либо пожаловался на контент.
В TikTok также наблюдают значительный рост числа приостановленных трансляций LIVE по всему миру по сравнению с первым кварталом этого года, чему способствовало усовершенствование технологий модерации платформы. При этом количество трансляций, восстановленных после апелляции, выросло незначительно, что указывает на то, что новые меры стали более точными и эффективными.
TikTok также начинает раскрывать больше данных о безопасности прямых трансляций, включая собственные меры по обеспечению соблюдения Правил монетизации, введенных в прошлом году и направленных на предотвращение монетизации контента, нарушающего эти стандарты.
Так, во втором квартале 2025 года в TikTok предприняли меры, включая предупреждения и демонетизацию, в отношении 2.321.813 прямых трансляций и 1.040.356 владельцев трансляций по всему миру, нарушивших правила монетизации. Предупреждения помогают авторам понять, что их контент может противоречить правилам, и дают возможность внести изменения. Если нарушения продолжаются, TikTok может временно ограничить доступ автора к функционалу монетизации в прямых трансляциях. В рамках усилий по повышению прозрачности платформа начнёт включать эти данные в будущие отчёты о безопасности прямых трансляций.
О TikTok
TikTok — ведущая платформа для коротких видео. Наша миссия — вдохновлять людей на творчество и дарить им радость.