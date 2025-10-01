Илон Маск анонсировал Grokipedia – аналог Wikipedia с более свободными правилами

Илон Маск (Elon Musk) анонсировал интернет-энциклопедию Grokipedia, которая, по его словам, станет «значительным улучшением по сравнению с Wikipedia». Разработкой платформы займется xAI – принадлежащий Маску стартап в области искусственного интеллекта. Программный инструмент для чат-бота Grok будет автоматически выявлять неточности в излагаемой онлайн-источниками информации и переделывать их в соответствии с собственными представлениями о достоверности соответствующих данных. Со временем эти корректировки лягут в основу новой онлайн-базы данных, которую миллиардер предварительно называет Grokipedia.

Такая идея возникла вследствие того, что зачастую статьи в Wikipedia редактируются с целью манипуляции информацией в пользу тех или иных групп. Ранее соучредитель Wikipedia Ларри Сэнгер уже выражал обеспокоенность по поводу исключения некоторых консервативных СМИ из списка надежных источников. Он отметил, что консервативные издания, такие как Fox News, Daily Caller и New York Post, фактически попали в черный список, в то время как более либеральные издания, такие как The New York Times, CNN, Mother Jones и Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, считаются надежными.

Так, Джон Лефевр, бывший инвестиционный банкир, жалуется, что правила Wikipedia запрещают использовать в качестве источников ресурсы по типу Fox News. При этом энциклопедии доверяют многие люди, а на ее статьях обучаются LLM. Лефевра поддерживает инвестор Дэвид Сакс. «Wikipedia безнадежно предвзята <…> [Она] часто появляется первой в результатах поиска Google, и теперь она является одним из основных источников для обучения LLM. Это огромная проблема» — пишет Сакс.

Маск обещает, что Grokipedia станет заменой Wikipedia с более свободными правилами, а также с доступом к более широкому набору ресурсов, которые можно использовать в качестве источников. Подробностей о том, когда выйдет Grokipedia, пока нет.