9 октября, 2025
Ninja Gaiden 4, Keeper и другие игры добавят в Xbox Game Pass в октябре

Xbox Game Pass

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в ближайшие две недели. Некоторые игры появятся в каталоге со дня релиза.

Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:

  • Supermarket Simulator (ПК и консоли) — уже доступна;
  • Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — уже доступна;
  • The Casting of Frank Stone (ПК и Xbox Series X/S) — 14 октября;
  • Ball x Pit (ПК и консоли) — 15 октября;
  • The Grinch: Christmas Adventures (ПК и консоли) — 15 октября;
  • Pax Dei (ПК) — 16 октября;
  • Keeper (ПК и Xbox Series X/S) — 17 октября;
  • Evil West (ПК и консоли) — 21 октября;
  • Ninja Gaiden 4 (ПК и Xbox Series X/S) — 21 октября.

Игры, которые добавят в Game Pass Premium:

  • Supermarket Simulator (ПК и консоли) — уже доступна;
  • Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — уже доступна;
  • The Casting of Frank Stone (ПК и Xbox Series X|S) — 14 октября;
  • The Grinch: Christmas Adventures (ПК и консоли) — 15 октября;
  • Eternal Strands (ПК и Xbox Series X|S) — 15 октября;
  • He Is Coming (Game Preview) (ПК) — 15 октября;
  • Ninja Gaiden 2 Black (ПК и Xbox Series X|S) — 15 октября;
  • Pax Dei (ПК) — 16 октября;
  • Evil West (ПК и консоли) — 21 октября.

Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 октября:

  • Cocoon;
  • Core Keeper;
  • Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed.
