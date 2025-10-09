Ninja Gaiden 4, Keeper и другие игры добавят в Xbox Game Pass в октябре

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые пополнят каталог Xbox Game Pass в ближайшие две недели. Некоторые игры появятся в каталоге со дня релиза.
Игры, которые добавят в Game Pass Ultimate и PC Game Pass:
- Supermarket Simulator (ПК и консоли) — уже доступна;
- Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — уже доступна;
- The Casting of Frank Stone (ПК и Xbox Series X/S) — 14 октября;
- Ball x Pit (ПК и консоли) — 15 октября;
- The Grinch: Christmas Adventures (ПК и консоли) — 15 октября;
- Pax Dei (ПК) — 16 октября;
- Keeper (ПК и Xbox Series X/S) — 17 октября;
- Evil West (ПК и консоли) — 21 октября;
- Ninja Gaiden 4 (ПК и Xbox Series X/S) — 21 октября.
Игры, которые добавят в Game Pass Premium:
- Supermarket Simulator (ПК и консоли) — уже доступна;
- Baldur’s Gate и Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (ПК) — уже доступна;
- The Casting of Frank Stone (ПК и Xbox Series X|S) — 14 октября;
- The Grinch: Christmas Adventures (ПК и консоли) — 15 октября;
- Eternal Strands (ПК и Xbox Series X|S) — 15 октября;
- He Is Coming (Game Preview) (ПК) — 15 октября;
- Ninja Gaiden 2 Black (ПК и Xbox Series X|S) — 15 октября;
- Pax Dei (ПК) — 16 октября;
- Evil West (ПК и консоли) — 21 октября.
Игры, которые покинут подписку Game Pass с 15 октября:
- Cocoon;
- Core Keeper;
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed.