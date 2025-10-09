Dell выпустил защищенные планшеты серии Rugged с модульной конструкцией

Компания Dell представила два планшета серии Rugged, которые способны работать даже в экстремальных условиях. Обе модели сертифицированы по стандарту IP66 для защиты от пыли и воды под высоким давлением. Они также прошли сертификацию MIL-STD-810H и MIL-STD-461G на устойчивость к падениям, вибрации и электромагнитным воздействиям.

Старшая модель Dell Rugged 12 оснащена 12-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1200 нит. Вес устройства составляет 1,31 кг. Младшая версия Rugged 10 оборудована 10-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и пиковой яркостью 1000 нит. Вес составляет 1,04 кг. Оба дисплея имеют соотношение сторон 16:10, корректно распознают касания перчаток и мокрых пальцев, и покрыты защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5.

Старшая версия оснащена встроенным сканером штрихкодов с увеличенным радиусом действия, а младшая — креплением VESA (50×50). Остальные характеристики у планшетов идентичны: процессор Intel Ultra 7 или Ultra 5 (в зависимости от конфигурации), до 32 Gb оперативной памяти и накопитель емкостью до 2 Tb. Накопитель, аккумулятор и порт USB-C при необходимости можно заменить.

Планшеты поддерживают функции Copilot+ PC, оснащены модулями TPM 2.0 и Wi-Fi 7, фронтальной камерой со шторкой приватности и поддержкой Windows Hello, а также сканером отпечатков пальцев и слотом для смарт-карт. Опционально предлагаются 5G-версии планшетов со встроенным модемом и подключаемой клавиатурой с классом защиты IP66.

Цена Dell Rugged 10 начинается от $2670, а Rugged 12 — от $2990.