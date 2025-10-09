spot_img
9 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомАкции и кампанииИскусственный интеллект Bakcell выбрал первого победителя автомобиля!

Искусственный интеллект Bakcell выбрал первого победителя автомобиля!

Zeekr 001

Лидер инноваций Bakcell в своей мега-лотерее определил первого обладателя автомобиля — “Zeekr 001”! Среди тысяч участников победитель Джафар Джафарзаде был выбран с помощью искусственного интеллекта. Сегодня он превратил свой “Шанс” в реальность!

Кроме того, ещё два участника выиграли iPhone 17, присоединившись к числу счастливчиков. Всего, включая автомобиль, уже семь человек получили призы от мега-лотереи Bakcell.

И ты можешь стать следующим победителем!

Абоненты Bakcell получают шанс выиграть iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю, а в финале — Porsche Cayenne.

Стать победителем теперь проще, чем когда-либо! Просто купи пакет “Шанс” и присоединяйся к победителям!

Купи один из “Шанс”-пакетов Bakcell и увеличь свои шансы до 8 раз:

  • Пакет “Шанс” за 1 AZN – 3 шанса + 10 минут внутри сети → *808#3#YES
  • Пакет “Шанс” за 5 AZN – 25 шансов + 100 минут внутри сети → *808#25#YES
  • Пакет “Шанс” за 20 AZN – 150 шансов + 400 минут внутри сети → *808#150#YES

Подробности на сайте: lotereya.bakcell.com

О компании Bakcell

Bakcell — первая и крупнейшая частная телекоммуникационная компания в Азербайджане. На сегодняшний день компания обслуживает более 3 миллионов абонентов, предоставляя им высококачественные и высокоскоростные услуги связи. Будучи одним из крупнейших инвесторов в ненефтяной сектор экономики страны, Bakcell вносит вклад в устойчивое развитие Азербайджана с помощью инновационных решений на основе искусственного интеллекта.

Bakcell входит в состав международной группы компаний NEQSOL Holding, осуществляющей деятельность в различных странах в телекоммуникационной, энергетической, высокотехнологичной и строительной отраслях.

Предыдущая статья
Ninja Gaiden 4, Keeper и другие игры добавят в Xbox Game Pass в октябре
Следующая статья
Dell выпустил бизнес-ноутбуки серии Pro Essential
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,869ФанатыМне нравится
1,023ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»