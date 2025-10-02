На PlayStation 5 вышел приключенческий экшен Ghost of Yotei

Сегодня на PlayStation 5 состоялся релиз Ghost of Yotei от студии Sucker Punch. Цена стандартного издания составляет $69,99, Deluxe — $79,99. Игра является продолжением предыдущей части серии — Ghost of Tsushima.

Действие приключенческого экшена Ghost of Yotei разворачивается в 1603 году на территории Японии. Главная героиня, ронин Ацу, выслеживает банду под названием «Йотейская шестерка», которая в прошлом хладнокровно убила ее родителей. Группировкой руководит жестокий самурай-отступник Сайто.

Игрокам предстоит исследовать большой открытый мир, в котором, помимо основного сюжета, есть второстепенные задания, а также побочные активности. Разработчики реализовали нелинейную структуру миссий, позволяющую выслеживать злодеев в любой последовательности. На локациях также можно найти подсказки, ведущие к квестам и прочим ивентам.

Игра получила поддержку нескольких режимов графики: «Качество» (4K/30 fps), «Производительность» (1080-1440p/60 fps, в зависимости от консоли) и «Рейтрейсинг» (1440-1778p/30 fps). На Pro-версии PS5 доступен пресет с улучшенной трассировкой лучей, благодаря которому экшен работает при 1080p/60 fps и с технологией масштабирования изображения PSSR.

За несколько дней до релиза в сети появились обзоры от игровых журналистов. Сиквел Ghost of Yotei оказался по всем параметрам лучше, чем Ghost of Tsushima. Игру хвалят как за геймплей, так и за техническую составляющую. Средний рейтинг Ghost of Yotei на Metacritic и OpenCritic составил 87 баллов из 100.