Microsoft объявил о масштабных изменениях в Xbox Game Pass

Компания Microsoft объявила о масштабных изменениях в сервисе Xbox Game Pass. С 1 октября стоимость подписки Game Pass Ultimate выросла с $20 до $30 – увеличение на 50%. Повышение компания обосновывает расширением возможностей на всех уровнях подписки, которые теперь доступны пользователям.

В Xbox Game Pass Ultimate теперь входят:

коллекция Ubisoft+ Classics;

ежемесячная подписка Fortnite Crew;

более 75 игр ежегодно, доступных с первого дня релиза.

Облачный сервис Xbox Cloud Gaming официально вышел из бета-тестирования и получил поддержку разрешения 1440p и улучшенный битрейт для ряда игр на выбранных устройствах. Эти нововведения будут доступны эксклюзивно пользователям Game Pass Ultimate.

Базовые тарифы также изменились. Xbox Game Pass Core теперь называется Xbox Game Pass Essential и стоит $10 в месяц, а тариф Standard переименован в Xbox Game Pass Premium, его стоимость осталась на уровне $15 в месяц, но библиотека значительно расширилась. Более 200 игр будут доступны на ПК и Xbox, что впервые дает подписчикам Premium доступ к ПК-играм, включая Diablo IV и Hogwarts Legacy.

Подписка PC Game Pass подорожала почти на 40% — с $12 до $16,49 в месяц. Единственное изменение для подписчиков тарифа заключается в том, что вместо доступа к Ubisoft Plus Classics они получат около 50 дополнительных игр Ubisoft в рамках PC Game Pass. Сервис по-прежнему будет предлагать новые релизы в день выхода.