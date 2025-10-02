Google представил мини-колонку Home Speaker с Gemini и камеры Nest для умного дома

Компания Google представила компактную smart-колонку Home Speaker с поддержкой голосового помощника Gemini на базе ИИ. Во время презентации производитель не уточнил размеров колонки. Согласно описанию ресурса The Verge, она немного больше колонки Nest Mini, но меньше Nest Audio, почти совпадая габаритами с HomePod Mini от Apple. Также были представлены три новых камеры Nest для умного дома.

Колонка покрыта тканью из переработанных материалов и будет доступна в продаже в четырех цветах на выбор: фарфоровом, ореховом, нефритовом и ягодном. В нижней части устройства находится круговая подсветка, которая меняет цвет в зависимости от того, в каком режиме находится голосовой помощник — слушает, «думает» или отвечает на вопрос. Вместо Google Assistant используется нейросеть Gemini for Home, которая может обсуждать «любые темы», отвечать на вопросы с учетом «актуальных данных», а также выполнять команды для умного дома. Предусмотрен физический выключатель микрофона.

Google Home Speaker обеспечивает 360-градусное звучание, а также поддерживает объединение с другой колонкой Google Home для создания стереопары. Возможно объединение с существующими колонками Nest для воспроизведения музыки в нескольких комнатах (Multi-Room Audio) или объединение двух колонок с Google TV Streamer для создания системы домашнего кинотеатра с эффектом полного погружения. Благодаря поддержке протоколов Matter и Thread устройство также способно работать в роли центра управления умным домом.

Google Home Speaker поступит в продажу весной 2026 года по цене $99,99.

На презентации также были представлены три новых камеры для умного дома: Nest Cam Indoor (3-го поколения) для использования в доме, уличная модель Nest Cam Outdoor (2-го поколения) и камера-звонок Nest Doorbell (3-го поколения). Все они поддерживают разрешение 2K HDR и оснащены инфракрасной камерой для съемки в темноте. Камеры имеют защиту от пыли и влаги по стандарту IP65.

Цены: Nest Cam Indoor – $99,99, Nest Cam Outdoor – $149,99, Nest Doorbell — $179,99. Все камеры уже доступны в продаже.