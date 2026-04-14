spot_img
15 апреля, 2026
По Bloodborne снимут анимационный фильм с рейтингом «R»

Bloodborne

Sony Pictures объявила о том, что работает над экранизацией Bloodborne – полнометражном анимационном фильме с рейтингом «R» (возрастной рейтинг 18+).

Проектом занимаются PlayStation и Lyrical Animation, а также блогер, постановщик и актер JackSepticEye. Подробностей об адаптации, а также когда планируется релиз ленты, пока нет.

Bloodborne, культовая Action/RPG с видом от третьего лица, разработанная FromSoftware для PlayStation 4, вышла в 2015 году. Несмотря на многочисленные просьбы фанатов, игра с тех пор не получила даже ремастера.

В феврале инсайдер Джейсон Шрайер рассказал, что игра могла получить ремейк: с такой идеей выступили в Bluepoint до своего закрытия, Sony поддержала студию, но в FromSoftware выступили против.

- Реклама -
- Реклама -

