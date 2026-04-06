7 апреля, 2026
Мультфильм The Super Mario Galaxy Movie показал лучший старт 2026 года в мировом прокате

За первые дни проката мультфильм The Super Mario Galaxy Movie (Супер Марио: Галактическое кино) собрал в мире $372,5 млн. Это лучший старт в 2026 году, а также четвертый результат за всю историю среди анимационных фильмов.

Первая часть стартовала в 2023 году с $375 млн. и в итоге собрала $1,3 млрд. Поэтому достижение сиквела отметки в миллиард почти не вызывает сомнений. Бюджет The Super Mario Galaxy Movie составил $110 млн.

По сюжету, в сиквеле главные герои отправляются в космос, где встретятся со звездной защитницей — принцессой Розалиной.

Легендарный лайнер «Титаник» воссоздали с помощью 950 дронов во время светового шоу
- Реклама -
- Реклама -

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

