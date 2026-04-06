Мультфильм The Super Mario Galaxy Movie показал лучший старт 2026 года в мировом прокате

За первые дни проката мультфильм The Super Mario Galaxy Movie (Супер Марио: Галактическое кино) собрал в мире $372,5 млн. Это лучший старт в 2026 году, а также четвертый результат за всю историю среди анимационных фильмов.

Первая часть стартовала в 2023 году с $375 млн. и в итоге собрала $1,3 млрд. Поэтому достижение сиквела отметки в миллиард почти не вызывает сомнений. Бюджет The Super Mario Galaxy Movie составил $110 млн.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

По сюжету, в сиквеле главные герои отправляются в космос, где встретятся со звездной защитницей — принцессой Розалиной.