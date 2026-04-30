1 мая, 2026
Дебютный тизер-трейлер нового фильма по Resident Evil

Resident Evil

Sony Pictures показала первый тизер-трейлер нового фильма по мотивам франшизы Resident Evil. Действие фильма развернется в знакомом фанатам франшизы Раккун-Сити, но напрямую с видеоиграми он связан не будет — история будет самостоятельной. Главный герой ленты — курьер, который должен доставить груз в госпиталь в Раккун-Сити во время начала эпидемии зомби-вируса.

Режиссером фильма выступил Зак Креггер, известный по «Орудиям» и «Варвару». Главные роли исполнили Остин Абрамс, Пол Уолтер Хаузер, Зак Черри и Кали Реис.

Премьера фильма по Resident Evil запланирована на 18 сентября 2026 года.

