22 мая, 2026
Google рассказал о нововведениях платформы Wear OS 7 для smart-часов

Компания Google на конференции I/O 2026 рассказала, какие функции получит Wear OS 7 – новое поколение операционной системы, предназначенной для smart-часов. Одним из главных нововведений является автономность, после обновления операционной системы у некоторых устройств она может увеличиться до 10%.

Изменится домашний экран: на нем появятся «гибкие и динамичные» виджеты Wear Widgets, которые заменят полноэкранные плитки. Они будут реализованы в формате блоков размерами 2×1 или 2×2 в стиле Android 16. Размещать виджеты друг над другом на одном экране не получится — это реализовано только для Samsung Galaxy Watch. На Wear OS 7 будет работать знакомая по Android функция обновлений в реальном времени Live Updates с отображением прогресса (например, временем прибытия такси).

В Wear OS 7 добавлен универсальный стандартизированный интерфейс отслеживания тренировок, который могут подключать разработчики приложений: мониторинг сердечного ритма, управление мультимедиа и другие функции. Кроме того, предусмотрена возможность интеграции функций искусственного интеллекта Gemini Intelligence.

Предварительная сборка Wear OS 7 Canary уже доступна для разработчиков, а общедоступная версия выйдет позже в этом году.

Google и Samsung представили smart-очки на базе Android XR
Google və Samsung Android XR əsaslı ağıllı eynəkləri anons etdi
