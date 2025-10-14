spot_img
14 октября, 2025
Компания AZTECH передала в дар Габалинскому детскому реабилитационному центру игровые приставки MSI

AZTECH

Исполнился год, как компания AZTECH приступила к реализации серии мероприятий под названием «Oyun Terapiyası» («Игротерапия»), цель которых заключается в повышении мотивации детей, находящихся в реабилитационных центрах, значительно облегчить им повседневный процесс лечения, эффективнее организовать свободное время, а также оказать положительное влияние на процессы психологического и физического восстановления посредством игровой терапии.

На этот раз компания AZTECH передала в дар Габалинскому детскому реабилитационному центру №2, действующему под эгидой Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения, портативные игровые приставки MSI для использования детьми, проходящими там лечение!

Помимо увлекательного времяпрепровождения, игровая терапия также способствует развитию у детей двигательных навыков, улучшению координации мышц, укреплению зрительного контакта, ускорению реакции и социальной адаптации.

На мероприятии присутствовали директор Центра, дети, проходящие реабилитацию, и их родители. Дети проявили большой интерес и энтузиазм при знакомстве с возможностями игровых приставок. Их улыбки и являются самой большой мотивацией для таких дел!

