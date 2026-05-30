QNAP официально выпустила QuTS hero h6.0

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных, сетевых и хранилищных решений, официально выпустила QuTS hero h6.0 — новейшую операционную систему для NAS на базе ZFS, предлагающую новый уровень отказоустойчивости и интеллектуальности для предприятий.

«По мере роста объемов данных и изменения бизнес-процессов под влиянием ИИ предприятиям необходимы безопасные, интеллектуальные и перспективные системы хранения данных, — сказал Оливер Лам (Oliver Lam), менеджер по продуктам QNAP. — QuTS hero h6.0 объединяет отказоустойчивость, кибербезопасность и интеллектуальное управление данными в единой платформе — и мы искренне благодарим пользователей, принявших участие в бета-тестировании h6.0, за помощь в реализации этого официального релиза».

Ключевые новые функции QuTS hero h6.0

Высокая доступность (HA) с двумя устройствами NAS.

Два NAS-устройства образуют кластер высокой доступности с активным и пассивным режимами, используя High Availability Manager. QuTS hero h6.0 расширяет поддержку большего количества моделей, делая практически все приложения QNAP NAS (за исключением сторонних и устаревших приложений) готовыми к работе в режиме высокой доступности. Кроме того, кластер NAS может подключаться к расширительным корпусам JBOD, повышая гибкость и масштабируемость системы высокой доступности, обеспечивая при этом экономичное резервирование для обеспечения непрерывности бизнеса.

Неизменяемые снимки.

Доступные на всех моделях QuTS hero, неизменяемые снимки блокируют данные снимков в течение определенного периода защиты, предотвращая их изменение или удаление. Это обеспечивает целостность данных и служит критически важной защитой от атак программ-вымогателей, обеспечивая надежную основу для аварийного восстановления и позволяя предприятиям быстро восстанавливать данные после инцидента.

Управление ключами KMIP.

Будучи клиентом KMIP, QNAP NAS интегрируется с централизованными корпоративными серверами управления ключами (KMS) для унифицированного управления ключами шифрования. Ключи управляются удаленно и применяются автоматически, снижая риск ручного управления. Архитектура разработана в соответствии с требованиями безопасности FIPS 140-3 и потребностями предприятий в области безопасности.

Повышенная безопасность системы.

QuTS hero h6.0 добавляет несколько уровней защиты для обеспечения целостности системы и предотвращения вторжений.

• Ключи FIDO2 обеспечивают аутентификацию без паролей и защиту от фишинга для более надежной защиты учетных записей.

• Безопасная загрузка использует аппаратную защиту для проверки целостности микропрограммы при запуске, блокируя непроверенный код и гарантируя, что каждая загрузка начинается из доверенного состояния.

• Ransomware Guard добавляет в Malware Remover поведенческое обнаружение и изоляцию, выявляя аномалии, регистрируя подозрительную активность и нейтрализуя угрозы в режиме реального времени.

• Secure IP Access обеспечивает детальный контроль на уровне IP-адресов для снижения сетевой уязвимости и применения контекстных политик доступа.

Qtier hero.

Популярная технология многоуровневого хранения Qtier от QNAP теперь поддерживается на NAS QuTS hero. Благодаря гибкому ручному управлению многоуровневым хранением пользователи могут размещать данные на сверхбыстрых SSD-накопителях или жестких дисках большой емкости в соответствии с потребностями рабочей нагрузки, достигая идеального баланса производительности, емкости и экономической эффективности. Идеально подходит для предприятий, обрабатывающих большие смешанные рабочие нагрузки, такие как файловые серверы, виртуальные машины или видеопроизводство.

FileTiers (скоро будет доступно).

FileTiers автоматически оптимизирует распределение данных между горячими, теплыми и холодными уровнями на разных устройствах NAS на основе частоты доступа или пользовательских политик. Сохраняя исходные пути к файлам для пользователей, он резервирует пространство для горячих данных и обеспечивает экономическую эффективность для холодных данных. Он также поддерживает высокую доступность и резервное копирование HBS для обеспечения комплексной отказоустойчивости данных.

SMB Daemon в режиме ядра с шифрованием.

Запуская службы SMB в режиме ядра, QuTS hero обеспечивает значительное повышение пропускной способности, поддерживая при этом шифрование SMB для безопасной передачи файлов.

Упрощенное управление и контроль доступа.

• QNAP ID SSO упрощает вход в систему на NAS и в облачные сервисы с помощью единого входа.

• Fibre Channel NPIV позволяет использовать несколько виртуальных WWPN на одном порту FC для более эффективного управления многопользовательскими системами.

• ACL 2.0 представляет собой переработанный механизм обработки разрешений, обеспечивающий значительно более быструю работу, более плавное администрирование и более надежную производительность для больших каталогов.

• AMIZcloud Monitoring обеспечивает централизованное управление облаком для групп высокой доступности, отображая состояние кластера, задержку и оповещения.

Искусственный интеллект и автоматизация.

• Локальная версия LLM на Qsirch представляет поиск RAG, работающий на основе локально развернутых моделей обработки больших языков с открытым исходным кодом (таких как DeepSeek, Gemma, Phi и Mistral) на NAS с поддержкой GPU. Он обеспечивает быстрое, конфиденциальное суммирование документов и семантический поиск с полным суверенитетом данных, что делает его идеальным решением для создания локального интеллекта и периферийного ИИ.

• MCP Assistant позволяет администраторам управлять NAS с помощью команд на естественном языке через такие инструменты, как Claude Desktop, VS Code, Telegram или n8n, упрощая повседневные операции за счет автоматизации на основе ИИ.

QuTS hero h6.0 уже доступен в Центре загрузок QNAP. Чтобы узнать больше, посетите: https://www.qnap.com/go/operating-system/quts-hero/6.0.0

Примечание: Доступность функций может варьироваться в зависимости от модели NAS, технических характеристик оборудования и версии программного обеспечения. Для получения подробной информации о технической поддержке обратитесь к официальным страницам и документации QNAP.