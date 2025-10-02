Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценивается в $500 млрд

По оценке Forbes, личное состояние Илона Маска (Elon Musk) достигло $500 млрд., и он становится первым человеком в историю, покорившим данную отметку.

Компания Tesla считается основой благосостояния Маска. По состоянию на середину сентября Маску принадлежало 12,4% акций Tesla, это оценивается в $191 млрд. С начала года акции выросли в цене более чем на 14% и по итогам среды выросли еще на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд.

Второе место в рейтинге миллиардеров занимает сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). Его состояние оценивается в более, чем $350 млрд.