spot_img
2 октября, 2025
spot_img
ДомойТелекомСобытияИлон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценивается в $500...

Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние оценивается в $500 млрд

состояние

По оценке Forbes, личное состояние Илона Маска (Elon Musk) достигло $500 млрд., и он становится первым человеком в историю, покорившим данную отметку.

Компания Tesla считается основой благосостояния Маска. По состоянию на середину сентября Маску принадлежало 12,4% акций Tesla, это оценивается в $191 млрд. С начала года акции выросли в цене более чем на 14% и по итогам среды выросли еще на 4%, увеличив состояние Маска примерно на $9,3 млрд.

Второе место в рейтинге миллиардеров занимает сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison). Его состояние оценивается в более, чем $350 млрд.

Предыдущая статья
İkinci nəsil Apple Vision Pro maraqsız olacaq
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,873ФанатыМне нравится
1,024ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
716ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»