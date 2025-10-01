Mastercard в Турции и Азербайджане меняет состав руководителей

В глобальной технологической компании Mastercard, работающей в сфере платежных систем, произошло два назначения на высокие должности. На должность генерального директора Mastercard в Турции и Азербайджане, освободившуюся после назначения Авраша Гюрдала на должность Вице-президента по развитию бизнеса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Ближнем Востоке и Африке (APEMEA), был назначен Онур Файдачи, который с 2022 года занимал должность заместителя генерального директора Mastercard по управлению отношениями с клиентами.

В своей новой должности, которую он займет с 1 октября 2025 года, Файдачи будет отвечать за операционную деятельность и управление эффективностью Mastercard в Турции и Азербайджане, а также будет стремиться укрепить позиции компании на обоих рынках путем реализации ее стратегических приоритетов.

Гюрдал будет отвечать за разработку и реализацию стратегии в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки (EEMEA), оценку инвестиционных возможностей, способствующих реализации стратегических приоритетов, а также управление аналитическими функциями.

Кто такой Авшар Гюрдал?

Начав свою карьеру в Unilever, Авшар Гюрдал работал в PRG и Value Partners, а в 2015 году присоединился к Mastercard Advisors. В 2016 году он был назначен директором по управлению отношениями с клиентами Mastercard, в 2019 году — вице-президентом Mastercard Turkey, а в 2022 году — генеральным директором Mastercard Turkey и Azerbaijan. Гюрдал окончил факультет машиностроения Богазичского университета и имеет степень MBA Кочского университета.

Кто такой Онур Файдачи?

Онур Файдачи, имеющий почти 20-летний опыт работы в сфере финансовых услуг, начал свою карьеру в 2006 году в HSBC Bank Turkey. Занимая различные должности в отделах корпоративного банкинга и корпоративного кредитования, Файдачи в 2012 году работал менеджером по страновым рискам в инвестиционном банке Merrill Lynch. В 2013-2018 годах Файдачи занимал должность старшего менеджера в отделе инвестиционного банкинга HSBC Bank Türkiye. В 2018 году Файдачи присоединился к команде Mastercard Turkey по управлению отношениями с клиентами и занял должность директора по управлению отношениями с клиентами крупных и средних финансовых учреждений. В последнее время он успешно занимал должность заместителя генерального директора Mastercard Turkey по управлению отношениями с клиентами. Файдачи с отличием окончил факультет экономики Богазичского университета и имеет степень MBA Бахчешехирского университета.