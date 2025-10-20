20-я Национальная Интернет-Премия Азербайджана NETTY2025 стартовала и приглашает к участию

1 октября началось проведение Национальной Интернет-премии Азербайджана NETTY2025.

Основанная в 2004 году премия NETTY ежегодно выявляет и награждает значимые азербайджанские веб-сайты, мобильные приложения, ресурсы на социальных платформах, актуальные ИТ-проекты и передовых деятелей в сфере информационных технологий. В 2025 году премия проводится в 20-й раз.

Прием заявок участников конкурса проводится на сайте netty.az и продолжится с 1 октября по 24 ноября 2025 года.С 25 ноября по 5 декабря пройдет голосование Экспертного совета и Виртуального жюри, формирующее список номинантов. 6 декабря для определения победителей из числа номинантов начнет свое голосование Академия NETTY. Победители будут определяться в каждом из направлений по заявленным основным номинациям.

Оценка участников осуществляется по следующим 3 критериям: идея, содержание, исполнение.

Регистрация заявок платная. С 1 по 7 октября действует льготный период оплаты с 75% скидкой.

В 2025 году в рамках NETTY будут оцениваться ресурсы среди сайтов, приложений и социальных страниц по следующим основным номинациям:

Электронное государство и цифровизация

Цифровая экономика, бизнес и стартапы

Инновации, кибербезопасность, и искусственный интеллект

Наука, образование и цифровая грамотность

Медиа, культура и креативный контент

Стиль жизни XXI века и туризм

Технологии для общества и инклюзивности

Победители NETTY2025 официально объявляются на торжественной церемонии награждения. На мероприятие приглашаются все номинанты конкурса. В ее ходе номинанты и победители конкурса получают дипломы и официальную награду NETTY, а также подарки от партнеров конкурса.

Узнать больше о конкурсе, а также подать заявку на участие можно по адресу netty.az

Премию в текущем году поддерживают:

Генеральный партнер: NAR

Официальный партнер: AZINTELECOM

Партнеры: Центр Инноваций Азербайджана (AIM), SmartHost, Savalan, Renley.

Информационные партнеры: Информационное агенство Report, Infocity.tech, Technote.az, Oxu.az, газета «Каспий», Baku.TV, Baku.ws, Radio Enerji, Kazzımli Photography, Sapunov Online, ALR Media.

По вопросам партнерства с премией обращайтесь по адресу [email protected].