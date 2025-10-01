The Stargate Project: Инфраструктура стоимостью 500 млрд. долларов для следующего этапа развития искусственного интеллекта

Компания OpenAI занимается развитием Stargate — крупнейшего в истории проекта по созданию инфраструктуры для искусственного интеллекта. 500 млрд. долларов, миллионы чипов и дата-центры размером с города — зачем все это и как проект изменит индустрию?

Достижения в области генеративного ИИ пользуются популярностью как у государственных, так и у корпоративных организаций, а такие крупномасштабные модели, как ChatGPT, Gemini, DeepSeek и Grok, привлекают международное внимание. По мере обострения конкуренции в секторе ИИ потребность в создании подобной инфраструктуры возрастает. В связи с этим, 21 января 2025 года администрация президента США Дональда Трампа объявила о новом проекте инфраструктуры ИИ под названием Stargate, реализуемом частным сектором и OpenAI. С общим объемом инвестиций в 500 млрд. долларов в течение следующих четырех лет эта инициатива должна существенно усилить реализацию инноваций в области искусственного интеллекта в США.

Какова цель проекта Stargate?

На практическом уровне цель проекта Stargate AI — расширить существующую инфраструктуру ИИ для OpenAI путем создания крупномасштабных центров обработки данных для дополнительной поддержки по всей стране. Общий объем инвестиций в размере 500 млрд. долларов еще не выделен, но проект уже получил 100 млрд. долларов на строительство двух центров обработки данных в Абилине (штат Техас, США). Строительство уже началось и, как ожидается, завершится до конца 2025 года. Эти центры обработки данных помогут обучать и запускать модели ИИ, разрабатываемые OpenAI. Также упоминается, что создание инфраструктуры создаст множество рабочих мест. В перспективе Stargate должен состоять из 20 дата-центров, каждый из которых займет площадь около 46500 м2 и будет использовать миллионы графических процессоров для выполнения ИИ-задач. Один такой центр потребляет столько же энергии, сколько небольшой город. Именно поэтому строительство сопровождается созданием собственной энергетической инфраструктуры — подстанций, линий передачи и систем охлаждения.

В более широком смысле, проект Stargate AI является частью масштабной цели — превращения США в лидера инноваций в области искусственного интеллекта. В своем заявлении OpenAI описала Stargate как проект, который «не только поддержит реиндустриализацию США, но и обеспечит стратегический потенциал для защиты национальной безопасности Америки и ее союзников». Участники проекта стремятся к тому, чтобы он получил глобальное признание, а в своем заявлении Трамп назвал проект крупнейшим в истории проектом инфраструктуры искусственного интеллекта.

Кто участвует в проекте Stargate?

Фактически проект совместно курирует несколько частных компаний. OpenAI — исследовательская организация в области искусственного интеллекта — является основной компанией, участвующей в проекте. Среди других технологических партнеров — Microsoft, NVIDIA, Oracle и Arm. Вычислительная система будет создана и будет эксплуатироваться в рамках сотрудничества OpenAI, Oracle и NVIDIA. Первое вложение в размере 100 млрд. долларов было обеспечено первоначальной группой инвесторов, инвестирующих в акционерный капитал: SoftBank, OpenAI, Oracle и MGX. Softbank и OpenAI выступают соруководителями проекта. Softbank берет на себя финансовую ответственность, а OpenAI — операционную. Помимо этих официальных партнеров, Stargate в настоящее время принимает заявки от потенциальных партнеров на строительство центров обработки данных. В число таких партнеров войдут земельные и энергетические компании, а также архитектурные и инженерные бюро.

Преимущества и возможности проекта

Сегодня корпоративный сектор начинает активно использовать искусственный интеллект для решения таких задач, как автоматизация интеллектуальных систем и более глубокий анализ поступающих данных. Постоянно появляющиеся новые разработки свидетельствуют о том, что сектор ИИ будет продолжать развиваться при условии адекватной поддержки. Инвестируя 500 млрд. долларов в инфраструктуру ИИ, OpenAI, Softbank и другие партнеры закладывают основу для этих будущих инноваций. Преимущества и возможности этого партнерства включают в себя следующее:

предоставление исследователям ИИ более качественной инфраструктуры и поддержки;

расширение ассортимента продуктов и услуг ИИ, доступных организациям в различных отраслях, таких как здравоохранение и финансовые услуги;

создание рабочих мест, число которых, по оценкам OpenAI, может достичь 100 тысяч;

шанс для США стать мировым лидером в разработке ИИ;

этические, экологические и управленческие вопросы.

Крупные инвестиции в техническую инфраструктуру могут обеспечить необходимую поддержку для значительных инноваций — и именно в этом и заключается цель партнеров Stargate. Однако практическая реализация этого масштабного проекта представляет собой более сложную задачу. Например, при использовании ИИ существует риск предвзятости и дезинформации. В зависимости от используемых обширных языковых моделей и применяемых правил, искусственный интеллект может нести в себе предвзятость, обусловленную обучением, к которому люди уязвимы, маскируясь при этом под чисто объективный инструмент. Возможность этих алгоритмов случайно дискриминировать определенные группы, например, при найме сотрудников, показала, насколько важно, чтобы весь ИИ подчинялся четким правилам. Это в равной степени относится и к дезинформации: злоупотребление ИИ может привести к появлению дипфейков и ложных нарративов, которые могут нанести серьезный вред. Масштаб и охват операций ИИ в Stargate означают, что любая предвзятость будет усилена, поэтому существует обеспокоенность по поводу чрезмерного использования действительно объективных данных.

Еще одна проблема, связанная с инфраструктурой ИИ в Stargate, — это воздействие центров обработки данных на окружающую среду. Поскольку дата-центрам требуется много энергии для обработки огромных объемов данных, они могут истощать локальную сеть. Центры обработки данных также используют воду для жидкостного охлаждения серверов, что увеличивает общий расход воды, и используют микрочипы, изготовленные из невозобновляемых ресурсов. Поэтому создание обширной инфраструктуры искусственного интеллекта в рамках проекта Stargate вызывает опасения по поводу ее потенциального воздействия на окружающую среду. OpenAI не объявила, каким образом будут обеспечиваться энергоснабжение ее центров, но заявила о своей открытости к сотрудничеству с партнерами по строительству из разных сфер, включая возобновляемые и устойчивые источники энергии.

Наконец, масштаб проекта Stargate делает вопрос управления им очень деликатным. Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее выступал в Конгрессе США и призывал к более строгому регулированию технологий искусственного интеллекта. Тем не менее, компания пока не обозначила свой подход к регулированию деятельности Stargate в сфере искусственного интеллекта.

Stargate — это не просто технический мегапроект, но и вызов с точки зрения регулирования и устойчивости ИИ-инфраструктуры. Такие масштабные модели, как GPT-5 и его преемники, не только потребляют гигантские ресурсы, но и требуют новых подходов к управлению рисками, контролю за качеством данных, интерпретируемости и надежности работы. Один из ключевых вызовов — стандартизация архитектур, протоколов безопасности и энергоэффективности. Ни одна страна или компания еще не сталкивалась с эксплуатацией ИИ-инфраструктуры на уровне десятков гигаватт и миллионов чипов, а значит, Stargate фактически прокладывает дорогу для всего индустриального ИИ. Особенно это касается кибербезопасности. При таких масштабах возрастает риск взломов, утечек пользовательских запросов и компрометации самих моделей, поэтому устойчивые протоколы еще только предстоит выработать.

Задержки и препятствия на пути реализации проекта

В июле 2025 года сообщалось, что OpenAI и Softbank разошлись во мнениях относительно местоположения центров обработки данных. Также сообщалось, что сделка OpenAI с Oracle на 30 млрд. долларов на установку оборудования мощностью 4,5 гигаватт создала разногласия, поскольку она была заключена отдельно от проекта Stargate AI. Отсутствие понимания в подобных вопросах является постоянной проблемой. Например, OpenAI заявляет о строительстве двух центров обработки данных в Абилине и Дентоне, однако SoftBank не участвовал ни в одной из этих сделок. Компании также все еще определяют, какая часть разработки должна быть размещена на площадках, связанных с SB Energy — поставщиком энергии, поддерживаемым SoftBank. Пока известно, что цели были снижены до строительства одного центра обработки данных в Огайо к концу 2025 года. Однако генеральный директор OpenAI Сэм Альтман на мероприятии SoftBank в июле 2025 года объявил, что партнерство ставит своей начальной целью совместное строительство центров обработки данных общей мощностью 10 гигаватт и что эта договоренность реализуется успешно.

Что Stargate даст в реальности

Пока остается неясным, будет ли Stargate открыт для внешних клиентов или останется внутренней инфраструктурой OpenAI. В официальных заявлениях упоминается широкое применение — от разработки персонализированных вакцин до поддержки фундаментальных исследований. Однако экономическая модель, список услуг и права доступа для сторонних компаний пока не раскрыты. Тем не менее, инфраструктура Stargate потенциально сможет поддерживать не только AGI (ИИ общего назначения), но и более прикладные сервисы: медицинские решения, финансовые модели или промышленные системы автоматизации. Возможно, Stargate станет своеобразным аналогом облака, но с куда более высокой производительностью и специализацией.

Stargate — это не просто проект OpenAI. Это отражение глобальной трансформации, где искусственный интеллект становится центральной силой технологического прогресса. Его реализация может изменить расстановку сил в мире: тот, кто контролирует вычисления, контролирует будущее. Но в условиях нестабильного финансирования, высокой сложности реализации и растущей конкуренции Stargate может оказаться как величайшим прорывом, так и грандиозным провалом.

Инициативы Stargate по всему миру

Спустя несколько месяцев после объявления о начале реализации проекта Stargate, в январе 2025 года, OpenAI представила новую инициативу в рамках своего проекта Stargate — OpenAI for Countries. OpenAI называет эту инициативу «новым типом партнерства для эпохи интеллекта» и стремится поддержать демократические страны в создании инфраструктуры ИИ совместно с правительством США. Заявленные цели Open AI for Countries включают:

расширение мощностей национальных центров обработки данных;

предоставление гражданам специализированной платформы ChatGPT;

продолжение совершенствования мер безопасности и контроля безопасности моделей ИИ;

создание и развертывание национального стартового фонда.

22 мая 2025 года OpenAI анонсировала свой первый проект в рамках инициативы OpenAI for Countries: Stargate UAE. Это партнерство было заключено в рамках соглашения со всеми ключевыми партнерами Stargate: G42, Oracle, NVIDIA, Cisco и SoftBank, а также с правительством США. А 31 июля 2025 года был запущен Stargate Norway. Эта программа является первым запуском инициативы в Европе и включает новых партнеров: поставщика инфраструктуры ИИ Nscale и норвежскую инжиниринговую компанию Aker Solutions. Stargate Norway также имеет компонент устойчивого развития, поскольку основной объект будет работать исключительно на возобновляемых источниках энергии, а избыточное тепло, выделяемое графическими процессорами, будет доступно для использования местными предприятиями с низким уровнем выбросов углерода. По мере продвижения OpenAI в рамках инициативы OpenAI for Countries планируется реализовать 10 проектов с отдельными странами или регионами в качестве первого этапа этой инициативы, а затем расширить ее, заявляют в компании.

Хронология развитие проекта Stargate

Вот некоторые ключевые даты проекта Stargate с момента объявления о нем 21 января 2025 года: