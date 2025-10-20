«Мы стремимся стать доверенным партнёром, приносящим реальную пользу клиентам в Азербайджане»

Компания Redington, ведущий дистрибьютор технологических продуктов и услуг, выступает связующим звеном между производителями технологий и разнообразной клиентской базой во многих странах мира. В этом году компания объявила о начале своей деятельности и в нашей стране. В ходе интервью с директором Redington Azerbaijan Джалалом Садыховым мы обсудили стратегические инициативы и перспективы ее работы на локальном рынке, а также возможности компании в таких областях, как искусственный интеллект, облачные вычисления и кибербезопасность.

— Из дистрибьютора одного бренда и одного продукта в 1993 году компания Redington выросла в ведущую дистрибьюторскую компанию, занимающую сильные позиции на мировом рынке. Что способствовало такому успеху?

— В основе успеха Redington лежит наша способность точно распознавать меняющиеся технологические тенденции и постоянно адаптироваться к ним. То, что началось в 1993 году с одного бренда и одного продукта, превратилось в историю, которая сегодня охватывает более 40 рынков, представляя более 290 мировых брендов и позиционируя Redington как ведущего дистрибьютора во всем мире.

Три ключевых фактора способствовали этому росту: наши партнерские отношения, способность к локализации и приверженность инновациям. Доверительные отношения, которые мы выстроили с нашими партнерами, позволили выйти за рамки простой дистрибуции и построить бизнес-модель, ориентированную на экосистему. Создав локальные команды на каждом рынке, мы смогли объединить глобальный опыт с локальными знаниями, более эффективно удовлетворяя потребности клиентов. Не менее важно и то, что Redington — это не просто дистрибьютор. Мы стали посредником в освоении технологий и поставщиком решений с высокой добавленной стоимостью. Наши инвестиции в такие области, как облачные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, аналитика данных и устойчивые технологии, укрепили значимость компании и способствовали устойчивому глобальному росту.

В конечном счете, успех Redington — это результат дальновидного мышления, прочных партнерских отношений и непоколебимой веры в непрерывный прогресс.

— Ваша компания вышла на рынки Ближнего Востока, Африки и Турции задолго до того, как другие увидели потенциальные возможности в этих странах. Повторяется ли эта ситуация с Азербайджаном или здесь вам придется столкнуться с более сильной конкуренцией?

— Одним из главных преимуществ Redington всегда была способность своевременно распознавать потенциал развивающихся рынков и инвестировать в нужное время. Этот подход позволил нам добиться долгосрочного и устойчивого роста в таких регионах, как Ближний Восток, Африка и Турция. Мы привнесем то же видение в Азербайджан.

Конечно, каждый рынок имеет свою динамику и уровень конкуренции. Но мы рассматриваем конкуренцию не как вызов, а как здоровый фактор, расширяющий экосистему. Redington отличается от других компаний способностью сочетать глобальный опыт с локальными потребностями. Благодаря нашей команде специалистов, развитой партнерской сети и представленным нами глобальным брендам, мы уверены в том, что сможем создавать реальную ценность в Азербайджане.

Наша цель — не просто конкурировать, но и активно способствовать цифровой трансформации страны, расширять возможности наших партнеров и облегчать организациям доступ к передовым технологиям. Такой подход также способствует долгосрочному и устойчивому росту в Азербайджане.

— Какие конкурентные преимущества отличают Redington от других игроков на рынке Азербайджана?

— Что действительно отличает Redington на азербайджанском рынке, так это наша способность сочетать глобальный потенциал с локальным подходом. Сегодня мы работаем более чем в 40 странах и представляем более 290 мировых брендов. Такой масштаб дает нам не только доступ к обширному портфелю продуктов и решений, но и возможность предвидеть мировые технологические тенденции и адаптировать их к потребностям местного рынка.

В то же время благодаря нашей местной команде и сильной партнерской экосистеме, мы больше, чем просто дистрибьютор. Мы позиционируем себя как партнера по решениям, который обеспечивает доступ к технологиям и повышает ценность для наших партнеров. Благодаря обучению, технической поддержке, маркетингу и совместным проектам развития мы расширяем возможности наших партнеров и отдаем приоритет совместному росту.

Redington также инвестирует в технологии будущего. Наш опыт в облачных технологиях, искусственном интеллекте, кибербезопасности, управлении данными и устойчивых технологиях помогает организациям в Азербайджане ускорить процесс цифровой трансформации.

Говоря простым языком, наше конкурентное преимущество заключается в обеспечении долгосрочной ценности путем сочетания международного опыта с локальными знаниями и приверженностью инновациям.

— Портфель предложений Redington для рынка Азербайджана пока не столь большой. На каких вендоров, исходя из этого, вы делаете основную ставку в вопросах экспансии на локальном рынке?

— Наша экспансия на азербайджанский рынок пока находится на начальном этапе, что означает значительный потенциал для роста. В настоящее время мы вышли на рынок с сильными мировыми брендами в таких областях, как кибербезопасность, хранение данных, аналитика, серверное оборудование и защита данных. Совсем скоро мы также добавим в портфель облачные решения, что позволит более комплексно удовлетворять потребности организаций в цифровой трансформации.

В настоящее время мы уделяем особое внимание всемирно известным вендорам, таким как Red Hat, Pure Storage, SAS, TrendMicro Arctera, Cohesity, Kaytus, Qlik, Mastercard, EDB, CoreLight и AutoMind. Эти бренды предлагают эффективные решения, отвечающие требованиям к безопасности, хранению данных, аналитике и облачным технологиям как крупных предприятий, так и представителей малого и среднего бизнеса в регионе. Наша цель — не только распространять эти решения, но и повышать их узнаваемость в Азербайджане, укреплять партнерскую экосистему и способствовать созданию устойчивой технологической инфраструктуры. В перспективе мы планируем расширять наш глобальный портфель в соответствии с потребностями местного рынка, гарантируя себе значимую роль в процессе цифровой трансформации Азербайджана.

— Многие ведущие вендоры, например, SAS, выбирают Redington в качестве основного дистрибьютора на Ближнем Востоке, в Африке и Турции, именно потому, что ваши позиции сильны в этом регионе. Какие еще компании заинтересованы в выходе на наши рынки?

— Длительное присутствие Redington на рынках и наши сильные позиции там, где мы работаем, сделали компанию надежным партнером для глобальных поставщиков технологий. Такие компании, как SAS, выбирают Redington не только из-за нашей обширной дистрибьюторской сети, но и благодаря комплексному подходу к созданию ценности совместно с нашими партнерами.

Что касается Азербайджана, то мы наблюдаем растущий интерес со стороны многих международных вендоров, которые осознают потенциал этого рынка. В частности, компании, предлагающие решения в области облачных технологий, искусственного интеллекта, аналитики данных, кибербезопасности и устойчивых технологий, стремятся закрепиться здесь. В Redington мы предоставляем этим поставщикам необходимую инфраструктуру, партнерскую экосистему и поддержку продаж, чтобы помочь им выйти на рынок и добиться устойчивого роста.

В ближайшем будущем мы ожидаем, что в Азербайджан будет инвестировать больше глобальных игроков. Наша цель — наладить связи между этими поставщиками и надежными местными партнерами, а также предложить решения, которые ускорят цифровую трансформацию страны.

— Видите ли вы реальные проблемы на рынке Азербайджана, например, в сфере каналов сбыта и того, как локальные компании справляются с волной стремительного технологического прогресса, особенно в таких областях, как искусственный интеллект, облачные вычисления и кибербезопасность?

— Азербайджан — это рынок с огромным потенциалом благодаря молодому населению, динамичной предпринимательской экосистеме и высокому интересу к цифровизации. Тем не менее, как и любой рынок, он сталкивается со своими сложностями. Одним из ключевых аспектов является зрелость каналов сбыта. В отличие от более развитых глобальных рынков, экосистема партнеров и интеграции здесь все еще развивается. В Redington мы рассматриваем это как возможность ускорить процесс путем расширения прав и возможностей местных партнеров и укрепления экосистемы.

Еще одна сложность заключается в темпах технологических изменений. Такие области, как искусственный интеллект, облачные вычисления и кибербезопасность, стремительно развиваются, и местным компаниям иногда требуется больше времени для адаптации. В частности, существуют пробелы в развитии талантов, технической экспертизе и соблюдении нормативных требований. Именно здесь Redington играет ключевую роль — не только предоставляя продукты и решения, но и предлагая программы обучения, техническую поддержку и сотрудничество в рамках экосистемы для преодоления этих пробелов.

И мы рассматриваем эти проблемы не как препятствия, а как возможности для роста. Наша цель — помочь организациям в Азербайджане уверенно внедрять новейшие технологии и вносить устойчивый вклад в цифровую трансформацию страны.

— Как с помощью ваших предложений заказчики в Азербайджане смогут усилить свои стратегии цифровой трансформации?

— В Redington наша главная цель — ускорить и поддержать процесс цифровой трансформации организаций в Азербайджане. Для этого мы предлагаем широкий портфель решений от ведущих мировых поставщиков, охватывающих такие области, как облачные вычисления, искусственный интеллект, аналитика данных, кибербезопасность, хранение данных и обеспечение непрерывности бизнеса.

Клиентам больше всего нужен не только доступ к технологиям, но и возможность согласовать их со своими стратегическими целями. Именно здесь мы вступаем в игру. Помимо предоставления решений, мы также предоставляем техническую поддержку, программы обучения, консультации и используем преимущества нашей партнерской экосистемы, обеспечивая нашим клиентам комплексную ценность.

Например, с помощью Qlik мы расширяем возможности принятия решений на основе данных, с помощью Rubrik мы обеспечиваем безопасность данных на основе Zero Trust, а с помощью Claroty мы предлагаем решения по безопасности в сфере операционных технологий (ОТ). Эти предложения не только повышают операционную эффективность, но и помогают организациям с большей уверенностью готовиться к будущему. Проще говоря, Redington позиционирует себя в Азербайджане не просто как дистрибьютор, а как надежный партнер, который укрепляет и ускоряет стратегии цифровой трансформации своих клиентов.

— Какие секторы экономики в Азербайджане наиболее интересны для Redington?

— В Азербайджане мы наблюдаем активную динамику цифровой трансформации во многих отраслях, и несколько секторов выделяются в качестве приоритетных для Redington. В частности, наибольший интерес для нас представляют финансовые услуги, телекоммуникации, государственный сектор, энергетика, здравоохранение и производство. Объединяет эти секторы растущий спрос на безопасность, эффективность и гибкость, что делает технологии стратегической необходимостью.

В финансовом секторе соблюдение нормативных требований и безопасный доступ имеют решающее значение. В телекоммуникациях ключевую роль играют облачная инфраструктура и управление данными. Государственные учреждения вкладывают значительные средства в цифровые государственные услуги, требующие надежных решений для обеспечения безопасности и непрерывности бизнеса. В энергетике и производстве безопасность операционных систем, аналитика данных и решения, повышающие операционную эффективность, становятся важнейшими.

Здравоохранение также стремительно цифровизуется, причем защита данных пациентов, соблюдение требований и высокопроизводительный доступ к приложениям становятся главными приоритетами. Наша цель — удовлетворить эти специфические потребности сектора, используя наш глобальный опыт и обширный портфель решений, работая рука об руку с местными партнерами, чтобы внести свой вклад в процесс цифровизации Азербайджана в долгосрочной перспективе.

— Как Redington планирует расширять экосистему партнеров в нашей стране?

— Для Redington партнерская экосистема — это основа роста. В Азербайджане нашим главным приоритетом является укрепление существующих партнеров и привлечение новых, что обеспечит устойчивое расширение рынка.

Мы фокусируемся на трех ключевых областях.

Во-первых, это обучение и развитие потенциала. С помощью программ сертификации, технических семинаров и обучающих сессий мы стремимся расширить технические знания и возможности продаж наших партнеров, помогая им не только продавать продукты, но и предоставлять решения и создавать реальную ценность для клиентов.

Во-вторых, это совместный маркетинг и повышение узнаваемости. Совместно с нашими партнерами мы будем организовывать мероприятия, вебинары и проекты Proof of Concept (PoC) для более эффективной демонстрации решений глобальных поставщиков, таких как Citrix, Qlik, Rubrik и Claroty, на местах.

В-третьих, это сотрудничество в рамках экосистемы. Тесно сотрудничая с поставщиками облачных услуг, системными интеграторами и партнерами по вертикальным решениям, мы будем поддерживать наших партнеров в интеграции этих технологий в стратегии гибридного облака и цифровой трансформации.

Наша конечная цель — создание сильной, устойчивой и постоянно развивающейся партнерской экосистемы в Азербайджане, которая не только расширяет охват представляемых нами поставщиков, но и стимулирует рост самих наших партнеров.

— Расскажите о команде Redington Azerbaijan.

— Команда Redington Azerbaijan объединяет глобальный опыт и знание особенностей локального рынка, формируя динамичную и быстрорастущую группу. Наша главная миссия — эффективно позиционировать решения наших глобальных поставщиков, расширять возможности наших партнеров и поддерживать клиентов на пути к цифровой трансформации.

Сегодня наша команда состоит из профессионалов, специализирующихся на продажах, технической поддержке, маркетинге и операционной деятельности. Благодаря Redington Azerbaijan Academy мы также постоянно работаем над повышением технических возможностей как нашей собственной команды, так и наших партнеров.

Для нас самое главное — развивать корпоративную культуру, учитывающую местные особенности и ориентированную на решения. Объединяя глобальное видение и ресурсы Redington Group с уникальной динамикой азербайджанского рынка, мы стремимся стать надежным партнером, приносящим реальную пользу. Наша команда постоянно растет, и по мере дальнейшего расширения мы будем привлекать больше экспертов для оказания еще более широкой поддержки нашим клиентам и партнерам.

— У Redington, скорее всего, существует «дорожная карта» по развитию бизнеса в Азербайджане на ближайшие годы. Можете поделиться ее основными моментами?

— Да, у нас есть четкая дорожная карта развития бизнеса в Азербайджане, ориентированная на долгосрочный и устойчивый рост.

В краткосрочной перспективе нашим приоритетом является расширение и укрепление нашей партнерской экосистемы. Мы будем инвестировать в обучение, сертификацию и совместные маркетинговые инициативы для расширения возможностей партнеров, повышения узнаваемости наших поставщиков и повышения конкурентоспособности на местном рынке.

В среднесрочной перспективе мы стремимся расширить наш портфель за счет привлечения в Азербайджан большего количества глобальных поставщиков, особенно в таких областях, как облачные технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность, аналитика данных и устойчивые технологии. Это позволит нам более комплексно поддерживать стратегии цифровой трансформации организаций.

В долгосрочной перспективе наше видение заключается в том, чтобы Redington Azerbaijan вышла за рамки дистрибьютора и стала стратегическим партнером, движущей силой цифровизации страны. Благодаря Redington Azerbaijan Academy мы продолжим расширять как нашу внутреннюю команду, так и партнерскую экосистему, создавая прочную структуру, которая приносит реальную пользу рынку.

Подводя итог, наша дорожная карта ориентирована на устойчивый рост, расширение доступа к технологиям и внесение значимого вклада в цифровую трансформацию Азербайджана.